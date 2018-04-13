Erdoğan, cuma namazını Mimar Sinan Camisi'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Mimar Sinan Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.