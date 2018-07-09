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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 22:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı.

Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, şu isimlerden oluştu:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cahit Turan."

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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