Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV canlı yayınında yurt dışındaki FETö'cülere düzenlenen operasyonları değerlendirdi.

MİT'in çeşitli ülkelerde bulunan FETÖ'cülere yönelik yürüttüğü ve kamuoyunda "paketleme" olarak adlandırılan "bulundukları ülkelerde yakalayıp Türkiye'ye getirme" operasyonlarının devam edeceğini belirten Erdoğan, ilginç bir de detay verdi.

19 ÜLKEDEN 83 FETÖ'CÜ GETİRİLDİ

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olan ve 15 Temmuz'dan sonra kaçan Adil Öksüz için de MİT'in benzer bir operasyon yapabileceği sinyalini veren Erdoğan şunları söyledi:

FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecek, taviz vermek mümkün değil. Arkasında ABD var, bu adam 400 dönümlük yerde paşa paşa yaşıyor. Brunson'u istiyorsanız, atılan adımlara bir bakın. Suçluları iadesi anlaşmasıyla bu adamı niye deport etmiyorsun? Yurtdışından 83 FETÖ'cüyü getirdik, bunlar kararlılıkla devam ediyor. 19 ülkeden 83 FETÖ yöneticisini getirdik.

Adil Öksüz'ün nerede olduğu konusunda şu anda bir şey söylemem doğru olmaz. İstihbarat doğru çıkarsa Adil Öksüz'le ilgili adımı da atacağız.