"Erdoğan'dan AK Partililere 'Genel af' uyarısı"

Orakoğlu, Erdoğan'ın danışmanlarının af konusunda dile getirdikleri görüşlere de yer verdiği "Örtülü af çıkacak mı?" başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gelişme ve açıklamalardan anlaşıldığı gibi AK Parti’nin bu kez Bahçeli’ye rağmen af çıkarma gibi bir isteği yok, Bilhassa seçimler öncesinde af çıkarmak siyaset açısından ayrı bir risk taşıyor. Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın medyayı ters köşe yapmak gibi bir niyeti yok sanırım."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin genel af çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi tabi kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok' diye cevap vermişti

