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"Erdoğan'dan AK Partililere 'Genel af' uyarısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 11:17 | Son Güncelleme

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hükümete yönelik olarak yaptığı "genel af" çağrısıyla başlayan tartışmaları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söz konusu çağrıya sıcak bakmadığını belirten Orakoğlu, AK Partili milletvekillerinin de "af konusunda görüş belirtmemeleri yönünde uyarıldığını" iddia etti.

"Erdoğan'dan AK Partililere 'Genel af' uyarısı"

Orakoğlu, Erdoğan'ın danışmanlarının af konusunda dile getirdikleri görüşlere de yer verdiği "Örtülü af çıkacak mı?" başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gelişme ve açıklamalardan anlaşıldığı gibi AK Parti’nin bu kez Bahçeli’ye rağmen af çıkarma gibi bir isteği yok, Bilhassa seçimler öncesinde af çıkarmak siyaset açısından ayrı bir risk taşıyor. Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın medyayı ters köşe yapmak gibi bir niyeti yok sanırım."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin genel af çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi tabi kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok' diye cevap vermişti

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Anahtar Kelimeler:
genel af erdoğan Devlet Bahçeli

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