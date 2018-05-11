HABER

Erdoğan'dan Demirtaş'a: Ben hapis sıramı savdım

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 06:14 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, Demirtaş’ın “Bütün adaylar birer hafta sırayla yatsın, adil olsun” esprisini önceki gün görüştüğü Erdoğan’a aktardığını söyledi. İnce, Erdoğan’ın “Ben hapis sıramı savdım” diye cevap verdiğini söyledi.

Erdoğan'dan Demirtaş'a: Ben hapis sıramı savdım

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari’de gerçekleştirdiği mitingin ardından Yüksekova’ya geçerken bir grup gazeteciyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeden bir detayı paylaşan Muharrem İnce, “Selahattin Demirtaş, ‘Ben hapisteyim siz geziyorsunuz. Bütün adaylar birer hafta sırayla yatsın, adil olsun’ dedi. Ben de Sayın Erdoğan’a söyledim bunu. Erdoğan da ‘Ben hapis sıramı savdım’ dedi. Erdoğan ile görüşmemizde sosyal medyada olduğu gibi saygısız bir durum asla yoktu. Tam tersine kibar bir karşılamaydı” dedi.

"ECEVİT'İN KAMPANYASI GİBİ"

“Ben kimseyi mutlu etmek için değil inandığım şeyleri yaparım. Yaptıklarımın doğru olduğuna inanıyorum” diyen İnce, “Erdoğan milletvekili olsun” diye oy verirken de doğruyu yaptığını, Demirtaş’ı ziyaret ederek de doğruyu yaptığını söyledi. Adil bir yarış olması gerektiğine dikkat çeken İnce, “Demokrasi, benim için araç değil. Hatta devletin imkanları olmadan herkes eşit şekilde yararlanmalı. Benim Cumhurbaşkanlığımda Erdoğan da rahat edecek” diye konuştu. Kazanacağına inandığını dile getiren İnce, “Müthiş bir coşku var. Bana partililerin söyledikleri 1977’deki Ecevit’in kampanyası gibi. O ruhu görüyorum” dedi.

(Cumhuriyet)

İşte Muharrem İnce'nin mal varlığıİşte Muharrem İnce'nin mal varlığı
İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları!İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları!
Muharrem İnce uyardı: İtibar etmeyin!Muharrem İnce uyardı: İtibar etmeyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ince Selahattin Demirtaş hapis Hakkari

En Çok Okunan Haberler

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Irak'ta seçimlere müdahale etmek için kullanılacak milyonlarca dolara el konuldu

Irak'ta seçimlere müdahale etmek için kullanılacak milyonlarca dolara el konuldu

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hayvanseverlere ilk imza Meral Akşener’den

Hayvanseverlere ilk imza Meral Akşener’den

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

CHP’li Tuncay Özkan’ın TSK’ya verdiği bellekle FETÖ’ye baskın!

CHP’li Tuncay Özkan’ın TSK’ya verdiği bellekle FETÖ’ye baskın!

ÖYP önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

ÖYP önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

Türkiye'den Sokotra krizine ilk açıklama

Türkiye'den Sokotra krizine ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.