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Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 16:47 | Son Güncelleme

Rize'de halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, protesto amacıyla doları yere atan bir vatandaşa verdiği tepkiyle meydandakileri gülümsetti. Erdoğan vatandaşa, "Bana bak yere atıyorsun ama sahte mi, hakiki mi?" diye takıldı.

ABD'nin hamlesinin ardından dolar ve eurodaki yükselişe vatandaşlardan da tepkiler geliyor... Bir tepki de Erdoğan'ın Rize mitinginde yaşandı. ABD'ye tepki gösteren bir vatandaş, Erdoğan kürsüde konuşurken elindeki doları yere attı. O anlara şahit olan Erdoğan da, protestocu vatandaşa şaka yoluyla takıldı.

'SAHTE Mİ, HAKİKİ Mİ?'

Erdoğan'ın "Türkiye'de baya dolar var he. Doları yere atıyorsun. Sahte mi, hakiki mi? Sizlerin mekanı olsun. Rizeliye mekan yakışır. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Bir yanda Rize, bir yanda Kasımpaşa. Akşam geleyim de birlikte izleyelim." sözleri mitingdekileri güldürdü.

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erdoğan Rize dolar Trump Euro

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