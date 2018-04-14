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Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

ABD, ingiltere, Fransa'nın Suriye'ye operasyonu ardından son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. Türkiye operasyonu yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İngiltere Başbakanı Theresa May telefonda görüştü.

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. İngiltere Başbakanı May'in Suriye rejimine karşı düzenledikleri operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin kimyasal silahların kullanımını öteden beri net bir şekilde kınadığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği zulmün sona erdirilmesi ve Suriye halkının kalıcı barış ve huzuru için tek yolun siyasi çözüm olduğunu belirtti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılmamasının önemini de vurguladığı kaydedildi.

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erdoğan suriye operasyonu ABD Rusya ingiltere Theresa May

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
tayyip bi sus artık
hava yumuşadı demişti.kandırmışlar gene..birileri
yine bilgisi olmayan ama fikri bitmeyen tayyip düşmanı ahmaklar dolmuş buraya rast gele gerzek topluluk
GÖREVDEN VAZİFE ÇIKARMAK
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