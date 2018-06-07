Cumhurbaşkanı Erdoğan bir türlü 'Zonguldaklılar' diyemedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Zonguldak’ta maden işçileri ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.
KENDİSİ DE GÜLDÜ
Cumhurbaşkanı konuşmasına başlarken kısa süreli bir dil sürçmesi yaşadı. Her zaman hatipliğiyle takdir toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hatası, gün boyunca yoğun temposunun verdiği yorgunluk olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına “Sevgili Zonguldaklılar” demek isterken, “Sevgili Zondulgaklılar, Zonduklarlılar, Zonduk… Niye böyle oldu” ifadelerini kullandı.
ALKIŞLAYARAK DESTEK VERDİLER
Erdoğan’ın bu anlarına Zonguldaklılar alkışlayarak destek verdi.
Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı
Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...
Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı
Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!
Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki
Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?
Dünya bunu konuşuyor! Seçim çalışmaları sırasında şehirdeki her kadını dudaktan öptüm
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Böyle yol gördünüz mü?
Tatil cennetinde boş oda kalmadı
Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir
Okuyucu Yorumları 0 yorum