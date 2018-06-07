Cumhurbaşkanı Erdoğan bir türlü 'Zonguldaklılar' diyemedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Zonguldak’ta maden işçileri ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

KENDİSİ DE GÜLDÜ

Cumhurbaşkanı konuşmasına başlarken kısa süreli bir dil sürçmesi yaşadı. Her zaman hatipliğiyle takdir toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hatası, gün boyunca yoğun temposunun verdiği yorgunluk olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına “Sevgili Zonguldaklılar” demek isterken, “Sevgili Zondulgaklılar, Zonduklarlılar, Zonduk… Niye böyle oldu” ifadelerini kullandı.

ALKIŞLAYARAK DESTEK VERDİLER

Erdoğan’ın bu anlarına Zonguldaklılar alkışlayarak destek verdi.

