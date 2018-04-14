Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Başakşehir 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. İstanbullulara 3 milyon metrekarelik dev bir spor adası müjdesi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"ÜÇ BEŞ YAZARIN GAZ VERMESİYLE İKTİDAR HAYALİ KURDULAR"
AK Parti'nin yorulmasını, tökezlemesini, pes etmesini bekleyenler şimdiye kadar hep hüsrana uğradılar. Bizim saldırılar karşısında geri adım atacağımızı, yılacağımızı düşünenler, yanılmaktan bir türlü usanmadılar.
OLİMPİYAT STADI ÇEVRESİNE DEV SPOR ADASI
Siyaset simsarlarının üç benzemezleri biraraya getirerek AK Parti'nin karşısına çıkaranların hesapları 2019'da bir kez daha bozulacak.
KONGRE ÖNCESİ HALKA HİTAP ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi dışarda bekleyen halka yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:
Afrin'de durdular mı, kaçtılar mı? Kuyruklarını iki bacaklarının arasına alıp kaçtılar. 4200 terörist etkisiz hale getirildi. Şehadete yürüyenler kovalıyor, onlar kaçıyor. 81 milyon tek milletiz. Yaradılanı Yaradan'dan ötürü severiz. Makam mevki için değil yalnızca bizi yaradan Allah onları sevdiği için severiz.
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