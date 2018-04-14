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Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 18:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Olimpiyat stadı çevresindeki yaklaşık 3 milyon metrekare alanın futboldan güreşe, okçuluktan at binmeye kadar her sporun yapılabileceği dünya çapında bir spor adasına dönüştürüleceğini açıkladı.

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Başakşehir 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. İstanbullulara 3 milyon metrekarelik dev bir spor adası müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"ÜÇ BEŞ YAZARIN GAZ VERMESİYLE İKTİDAR HAYALİ KURDULAR"

  • AK Parti'nin yorulmasını, tökezlemesini, pes etmesini bekleyenler şimdiye kadar hep hüsrana uğradılar. Bizim saldırılar karşısında geri adım atacağımızı, yılacağımızı düşünenler, yanılmaktan bir türlü usanmadılar.

  • AK Parti'yi engellemek için kırk takla atanlar, ilke, ahlak, değer, ne kadar kutsal varsa hepsini de ayaklar altına alanları evelallah bugüne kadar bozguna uğrattık, bundan sonra da bozguna uğratacağız. Medya operasyonlarıyla milletten, hayattan, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk, üç beş köşe yazarının gaz vermesiyle iktidar hayali kuranları inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz.

OLİMPİYAT STADI ÇEVRESİNE DEV SPOR ADASI

  • Siyaset simsarlarının üç benzemezleri biraraya getirerek AK Parti'nin karşısına çıkaranların hesapları 2019'da bir kez daha bozulacak.

  • Olimpiyat stadı çevresindeki yaklaşık 3 milyon metrekare alanda gerçekleştirilecek proje ile futboldan güreşe, okçuluk ve at binmeye kadar her sporun yapılabileceği dünya çapında bir olimpiyat ve spor adası oluşturacağız.

KONGRE ÖNCESİ HALKA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi dışarda bekleyen halka yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

  • Afrin'de durdular mı, kaçtılar mı? Kuyruklarını iki bacaklarının arasına alıp kaçtılar. 4200 terörist etkisiz hale getirildi. Şehadete yürüyenler kovalıyor, onlar kaçıyor. 81 milyon tek milletiz. Yaradılanı Yaradan'dan ötürü severiz. Makam mevki için değil yalnızca bizi yaradan Allah onları sevdiği için severiz.

  • Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok. Paralel devlet nerede? Pensilvanya'da. Onlara gitmek isteyenler buyursunlar gitsinler. Yol paralarını da biz veririz. Bizim bu vatan için canını feda edebilecek kardeşler topluluğuna ihtiyacımız var.
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