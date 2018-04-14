Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Afrin'de durdular mı, kaçtılar mı? Kuyruklarını iki bacaklarının arasına alıp kaçtılar. 4200 terörist etkisiz hale getirildi. Şehadete yürüyenler kovalıyor, onlar kaçıyor. 81 milyon tek milletiz. Yaradılanı Yaradan'dan ötürü severiz. Makam mevki için değil yalnızca bizi yaradan Allah onları sevdiği için severiz.