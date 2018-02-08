Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günkü grup toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ocak ayında, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 150 bin liralık manevi tazminat davası ve daha önce, 250 bin liralık ile 1.5 milyon liralık tazminat davaları da açmıştı.
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