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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 17:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan, daha önce de CHP liderine tazminat davası açmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günkü grup toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ocak ayında, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 150 bin liralık manevi tazminat davası ve daha önce, 250 bin liralık ile 1.5 milyon liralık tazminat davaları da açmıştı.

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erdoğan Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Davayı kazanırsa parayı bi kaç durumu olan aileye dağıtsa bari
sayın cumhurbaskanı onune gelene her seyi söylüyor kimse dava acamıyor ama kendisi catır catır dava acıyor böyle bir adalet yok böyle bir dünya yok ya.
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