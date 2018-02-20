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Erdoğan'dan kritik görüşme! BBP lideri Mustafa Destici ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 15:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak konusunda Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici ile görüşüyor

Erdoğan'dan kritik görüşme! BBP lideri Mustafa Destici ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici ile görüşüyor. Görüşmenin gündeminin 'ittifak' olduğu belirtiliyor.

ERDOĞAN, "3 OLAMAZ DİYE BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Şu andaki görüntü iki partili gibi görünüyor ama bu üç olamaz diye bir şey yok. Şimdi AK Parti ve MHP olarak, kesinleşmiş olan bu." dedi.

DESTİCİ 'CUMHUR' İTTİFAKI İÇİN 'HAYIRLI OLSUN' DEMİŞTİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti MHP ittifakının adının 'Cumhur' olduğunu açıklaması ile ilgili, "Hayırlı olsun. Tabi ben başından beri bu ittifakın yanında olduğumuzu, doğru bulduğumuzu, Türkiye açısından da gerekli olduğunu hep ifade ettim" yorumunda bulunmuştu.

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erdoğan destici

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Muhsin Yazıcıoğlunun kemikleri sızlıyor.oylar aşağı düşmeden önce mhp sine bbp sine yaptığı muamele nasıldı asrın liderinin şimdi nasıl.. peh peh peh peh yazıklar olsun.gerçek vatanseverler asla peşinizden gelmeyecek bunu bilin.
Hayırlı Olsun Destici Kendisinden Bekleneni Yapıyor... Helal Olsun Tebrikler..
hayırlı olsun herkesi ihraç ederek tek adam kaldı sonunda yalnız sayın cumhurbaşkanı yalnızlık kötü bir şey allah kolaylık versin , allah yolunu açık etsin inkar etmemeli yaptığı çok güzel şeylerde oldu memlekte
Halinize sukredin buh adam peyganber değil ki herşey 4 4 lük olsun en iyisi bu adam ve bu adamın yanından kimse gecvemez tozu bile olamaz diğer partilerden hiç kimse ... hele de chp mi ne böyle bir parti var o hiç bir b.ka yaramaz zaten
İKTİDARIN BAŞİ BAŞKA BIR TEZGAH YAPAYA ÇALIŞİYOR ŞU ÇOK ACIK 2019 İŞİ ÇOK ZOR MHP BARASJI GEÇMESİ MÜMKÜN DEĞİL NEDEN ŞU EĞERKİ ÜLKÜCÜLER AKP OY VERMEK İSTESELERDİ BU ZAMANA KADAR VERİRLERDİ BU BİR BARAJA TAKILIR İKİNCİSİ BBP BRAKIN BARAJI YÜZDE 3 BULAÖMAZ BU NEDENLE SN RTE BU KÜÇÜK BARAJ SORUNU OLANLARLA ÜSTTEN ANLAŞMAYA ÇALIŞIYOR ACABA TABAN DİNLERMİ?BU İKİ PARTİYİ TAVİZ VEREREK TEKRAR SEÇİLMEYİ BEKLİYOR BU ÇOK ZOR ÖZELLİKLE DEVLET BAHÇELİ GÜVENİLİR BİR POLİTACI DEĞİL 7 HZIRANDA DİĞER MUHALEFET PARTİLERİNİN KULLANMADIĞI SÖZLERİ KULLANDI DİVANI HARPTE SÜLALESİNİ YARGILATTIRACAKTI SN ERDĞONIN
FETÖ NUN TAM ANLAMIYLA TEMİZLENMESİ İÇİN TAYYİP UZAKLAŞTIRILMASI LAZIM YOK DERSİNİZDE SİZ BİLİRSİNİZ.
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