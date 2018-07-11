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Erdoğan'dan çok sert cevap: Umurumda değil!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 17:32 | Son Güncelleme

CHP'li ve HDP'li vekillerin TBMM'deki yemin töreni sırasındaki hareketlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Hiç umurumda değil. O da yine kendilerine fatura ettikleri bana göre bir harekettir. " dedi.

Erdoğan'dan çok sert cevap: Umurumda değil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz’da yemin ederek resmen göreve başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaptı. Erdoğan, Azerbaycan ve KKTC seyahatleri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

HİÇ UMURUMDA DEĞİL

"Muhalefetin bu tür yaklaşımları kendilerine zarar verir. Bize hiçbir zarar vermez. Bunların hepsi milletin gözü önünde oluyor. Gizli saklı değil. Örneğin İstiklal marşı okunacağı anda bile birilerinin kaşına gözüne bakarak ayağa kalkanlar milletin gözünden kaçmadı. İstiklal Marşı bu milletin marşıdır belli bir grubun marşı değildir. Cumhurbaşkanı içeri girerken ayağa kalkmış kalkmamış hiç umurumda değil. O da yine kendilerine fatura ettikleri bana göre bir harekettir. Tayyip Erdoğan cumhurun başkanı olarak oraya inmiştir ve 26 milyon 334 bin kişinin oyunu almış bir Cumhurbaşkanı var. Kabul edersin etmezsin, bu 26 milyon 334 bin kişiye saygısızlıktır. Onun için de yine benim bir hocamın ifadesiydi. Nefisini bil, kendini bil, haddini bil derler.

BİZ GÜLER GEÇERİZ

Bu işler rastgele olan işler değil. Süleyman Bey'e tavır koymuşlar ya da diğer arkadaşlara, Hulusi beye tavır koymuşlar ki şimdi kimin kime neden tavır koyduğu ortada. Şimdi söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Şimdi Milli savunma bakanımız ne yaptı? Vatanı korumanın, teröre karşı dış güçlere karşı mücadelesini verdi, Süleyman bey ne yaptı? Teröre karşı, dış güçlere karşı amansız bir mücadele verdi. Şimdi bütün bu mücadeleyi verenlere karşı eğer burada bir ittifak oluşuyorsa, bu onların kim gerçek kimliklerini göstermesi bakımından çok önemli, ama bizim için önemli değil. Biz sadece güler geçeriz.

ŞUNU BİLSİNLER Kİ...

Ama şunu bilsinler ki biz teröre karşı olan mücadelemizi asla geri adım atmadan devam ettireceğiz. Biz ne dedik İstanbul’dan Ankara’ya adalet adı altında yürüyüş yapanlar bu yürüyüşü kimle yaptılar? Terör örgütünün desteklediği kişilerle yaptılar. İlk ziyaretini kime yaptı adayları? Söylediğimde birileri gocunuyor. Terör örgütünün arkasında olduğu ve adeta bir terörist başı gibi, 53 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bir kişi bu ve Diyarbakır’da sokağa döktü herkesi. Sorumlusu kim? Sen bir partinin başında olduğunu söylüyorsun, ölenler kim Kürt, öldüren kim onlar da Kürt. Sen Kürdü Kürde vurdurmuşsun. Bunlar Kürt’lerin adına konuşuyor.

YENİ DÖNEMDE BUNLARIN DA ÖNÜ KAPANACAK

Yasal boşluktan istifade geldi aday oldu. Temenni ediyorum bu dönemde parlamento o boşluğu doldurulacaktır, yasal düzenlemelerle bunları da önü kapanacaktır. İç ve dış terör bunlarla mücadelemiz devam edecektir. Ciddi mesafeler aldık ama bunu hiç rehavete kapılmadan devam ettireceğiz."

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erdoğan Azerbaycan yemin tören Umurumda değil tayyip erdoğan Gazeteciler

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Okuyucu Yorumları 85 yorum
Hiç bir şey umrunda değil ki zaten. Sonun nasıl olacak çok merak ediyorum. Yatacak yerin yok da bu millet koyun
@umitkan millet adına konuşma hakkın yok senin hele bu millete koyun diyen zihniyet şunu bil ki insan nasılsa karşındakini de öyle bilirmiş. anlamazsın şimdi sen açıklayayım : millete koyun demen senin kendi koyunluğundan ileri geliyor.
@umitkan günde kaç saat uyuyor bi araştır öyle konuş
@umitkan Bİ AKILLI SENSİN, BİZ KOYUNUZ DA SEN NESİN KENDİNİ BEĞENMİŞ FAŞİST
@umitkan millet koyun öylemi peki sen nesin çok bilmiş.....
@umitkan SEVİYORUZ SENİ BAŞKANNNN
Sen hangi siyasi görüşe sahipsin bilmiyorum da 16 yıldır her seçimi kazanan parti secmeni koyunsa, 16 yıldir hiç seçim kazanamamiş partilerin seçmeni ne oluyor onların sifatlarını da yazda bilelim.
@umitkan yatacak yeri var ANANLA YATACAK
@umitkan yine bize koyun diyorsunuz 16 seçimdir bunu yapıyoruz biz Reisimizi seçeriz sizde MAL MAL bakarsiniz bazılarınız incenin dediği gibi şizofren e bağlarsiniz ne diyor ince yenmiste yenmiş çıkmışsın yenmiş çıkmışsın yenmiş yenmiste yenmiş
Bize koyun diyenlere 16 yıldır koyuyoruz
CHP den gittikçe uzaklaşıyorum. Cumhurbaşkanı sonuna kadar haklı.
@evliya3576 SİZİNDE ÇOK KERELER İSTİKLAL MARŞINDA OTURDUĞUNUZU GÖRDÜK. TC TABELALARINA OLAN DÜŞMANLIĞINIZ DA AŞİKAR. SİZ NESİNİZ Kİ HDP Yİ ELEŞTİRİYORSUNUZ. İKİNİZ DE AYNI HALTSINIZ. İKİNİZ DE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÜŞMANISINIZ.
@cngzkyz Haklısın CHP yi savunanlara sormak lazım destek oldukları HDP İSTİKLAL MARŞINI okumamak için salona gelmediler marş bittikten sonra girdiler. Bu konuda ne diyecekler acaba.Yoksa Tayyip Erdoğan git sinde Terör ebemizi bellesede sorun olmaz mı diyecekler acaba biraz gerçekleri görmek lazım. Atattürk gibi birini bile anar olduk yani kaybettik her insan fanı gidicidir unutmayın ama terör izleri ebedidir.Birinin gidişi için TERÖR e destek vermek yada yanında durmak ebediyen lanettir. Saygılar.
sakın CHP ye yakın olma.. olabildiğince uzak dur..
@evliya3576 balık hafızalı olduğunu sakın inkar etme!!! :)))
@nedennasilnicin gerzeksin. Aptalsın. İstiklal marşında oturan kim. Milletvekilimiydi. Chp de yok mu kuran okuyanlara hakaret eden. Mescidleri gereksiz gören yok mu? O KADAR KÖR OLMUSSUN Kİ KENDİ KOYUNLUĞUNUN FARKINA VARMAYIP BAŞKALARINDA KENDİNİ GÖRÜYORSUN
@cngzkyz durma gıt
Söyleyecek çok şey varda demokrasi ve özgürlüğün bol olduğu ! ülkemde yorum yazmaya korkar olduk.Şimdide istiklal marşında aya kalkmamakla mı itham ediyor CHP'yi?Nasıl olsa karşısında kayıtsız şartsız o ne derse inanan bir kitle var.O kitle söyleneler doğrumu diye hiç araştırmaz ve okumaz ve ALLAH'ın kendilerine bahşettiği aklı kullanmazlar.
Senin aklın sana kalsın bizim aklımız bize yeter
Eşek otursa da eşek, ayağa kalksa da...bu tip insanlar için ne desen boş....Allah akıl versin..
"Saygılı ol saygı gör derler" bizim buralarda.
Memleketin başına yanlış hareket edip bela sarmasan bari. Tehlikeli tehlikeli bi dönüm noktasındayız.
pkk meclise kim soktu tabiki chp
@ocac beyinsiz chp nasıl meslise soktu pkk yı??? Mecliste pkk varsa işlem yapılsın. Ne bekleniyor.
@ocac chp nin yada başkasının böyle bir şey yapacak gücümü var..bi düşün..
ne istediniz de vermedik diyen sayın başkan,bu sözünü ömür boyu unutmayacağız.
@mrt_klc_2000 ne güzel sakın unutma, 2023 de de yine yazarsın buralarda
umrunda olmadığı için suratın bir karış asıktı
:) evet sadece güler geçeriz :)
BURADA MAL MAL YORUM YAPAN VE BEĞENEN TERÖR YANDAŞLARI BELLIKI IŞINIZ YOK HAHAHAHAHA
BU GİDİŞ GİDİŞ DEĞİL.ALLAH SONUMUZU HAYIRLI ETSİN...BÜYÜK KRİZ KAPIYA DAYANDI...BUNA OY VERENLERİN İŞLERİNDEN OLACAKLARI AÇ KALACAKLARI GÜNLER GELİYOR.AKILLARI BAŞLARINA AÇ KALDIKLARINDA GELECEK AMA ÇOK GEÇ OLACAK...BİZİDE YAKTI AKILSIZLAR..
NİYE UMURUNDA OLSUN Kİ...GARANTİYE ALDIN HERŞEYİ..YARGILANAMAYACAKSIN .TÜRKİYE PARMAĞININ UCUNDA OYUNCAK OLDU. İKİ DUDAĞININ ARASINDA SÖYLEYECEĞİN BİR KELİME YETECEK. SERVETİNE DAHA DA SERVET KATACAKSIN. DERT ETME TABİ GÜNÜNÜ GÜN ET BAŞKAN.
@nedennasilnicin zorunamı gitti
@nedennasilnicin YARGILANAMAYACAK DİYE BİR ŞEY YOK...YARIN O KOLTUKTAN İNER..İNER İNMEZDE YARGILANIR BENCE...YASAL BİR ENGEL YOK...
Dolar 4.82 ...benim de hiç bir şey umurumda değil
reis diyorki it ürür kervan yürür, onlar basit şeylerle kendilerini avutsunlar biz vatan millet sevdadlısı olmuşuz onların ayağa kalkmaması kendi seviyelerini gösterir.
önce haddini sen bilmelisin ülkenin içine ettin, eğer sen dediğin kadar oy aldıysan beni Taksim'de idam edin, atma .... söylediğin oyunyarisini bile şüpheli bakıyorum
@mahoni_inoham_2000 ince senin gibilere hasta demekle az bile söylemiş.
@mahoni_inoham_2000 napacaz seni ikna etmek için diye sordum kendime: umurumuzda değilsin
Muhalefet bu konuda yine kötü bir gol yedi..Chp nin İstiklal marşı okunduğunda ayağa kalkmayan hdp lilerle hareket etmesi partiyi itici hale getirdi.halk ibretle izliyor.son seçimleri iyi bilen ORC nin anketine göre CB destek %54 e çıkmış.
@s.hazir gerizekalı daha düne kadar akp liler istiklal marşına ayağa kalkmıyordu. hdp ayağa kalkmıyorsa chp kalkıyor. aptal neden ikisini kıyaslıyorsun. artık ayrıştırmayı bırakın. kalkınmaya baksın akp. üretim ve ihracat gerek bize. cari açık oldukça ülke kalkınmaz. izleyelim bakalım.
@s.hazir yobazlarda gericiler irticacılar istiklal marşında aya kalkmıyor. Bir çok ilde camiye yakın okullarda istiklal marşı çok düşük desibelden okunuyor. Unutma Andımızı yasaklayan akepedir. Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alan akepedir.
@s.hazir AKP LİLER UZUN ZAMAN İSTİKLAL MARŞINDA AYAĞA KALMAMAYA ÇALIŞTILAR..KALKMAYAN KAHRAMAN MUAMELESİ GÖRÜYORDU...
@egokskimya klasik chp li küfür, hakaret, kendini beğenmişlik, ben bilirimler. Hakkaten ne ayaksınız.....
Bizde onu umursamıyoruz. Her zaman ATATÜRK ilke ve devrimlerini savunanlar karşısında bulacaktır.
@i.sezer hadi bakalım göreceğiz elmi yaman beymi yaman
@bora1257 bütün yetkiler elinze ne yapabiliyorsunuz? Andımızı yasak ettiniz, AKM yıktınız, ATATÜRK heykellerini darp ettiniz. Bak biz korkusuzca yazıyoruz. Devran dönünce siz en iyi yaptıgınız işi yapacaksınız menfaat için YALAYACAKSINIZ önünüze konan kemiği.
ALOOOOOO DOLAR 4.80 DUYANLAR DUYMAYANLARA SÖYLESİN. BATIYORUZ. FARKINDA MISINIZ? BENİMDE KİM OTURMUŞ KİM KALKMIŞ UMURUMDA DEĞİL.
CHP LİLER ÇATLAYINNNNNNNNNNNNNNN
siz bir birinizi yiyin giden gelen hepimizi yesin türkiye türkiye olalı atatürkten başka hiç biri gerçek türk değil nokta anlayana
MADEM Kİ,İSTİKLAL MARŞI BU MİLLETİM MARŞI İSE: SEN NEDEN MEHTER MARŞI İLE ORTAYA ÇIKTIN? ONALTI YILDIR BU İNSANLARLA ALAY EDER GİBİ BİR TAVIR İÇİNDESİN..AMA UNUTMA Kİ SEN DE BİR "BEŞER" SİN..
adam ırkçılık yapacak halkı ayrıştıracak başkan diyecekki kimin umrunda işte yeni türkiye
umarım dövizdeki durum umrunuzdadır
CHP yi savunanlara sormak lazım destek oldukları HDP İSTİKLAL MARŞINI okumamak için salona gelmediler marş bittikten sonra girdiler. Bu konuda ne diyecekler acaba.Yoksa Tayyip Erdoğan git sinde Terör ebemizi bellesede sorun olmaz mı diyecekler acaba biraz gerçekleri görmek lazım. Atattürk gibi birini bile anar olduk yani kaybettik her insan fanı gidicidir unutmayın ama terör izleri ebedidir.Birinin gidişi için TERÖR e destek vermek yada yanında durmak ebediyen lanettir. Saygılar.
@evliya3576 TAYYİBİN GİTMESİ ŞART....BU ADAM GİTMEDEN BU ÜLKE GÜN YÜZÜ GÖREMEYECEK..
@evliya3576 Yazdığınız yazıda bir çok yanlış ve taraflı ifadeler var. İstiklal marşı okunurken ayağa kalkmayanları televizyon ekranlarında gördüm. Barzani geldiğinde devlet bile değilken bayrağını göndere asanları televizyonlarda gördüm. Hdp ile görüşmeler yaptıktan sonra Dolmabahçe Sarayında mutabakat imzalayanları gördüm. Habur'da pkk'nın yaptığı şovu televizyonda gördüm. Terör operasyonları yapma yetkisini askerden alarak valilere verildiğini gördüm , sonra valilere operasyon yapmayın talimatını verenleri televizyonda gördüm. Bunları yapanlar CHP değildi. İyice araştırın sonra yazın buraya
türkiyede ve dünyada en çok sevilmeyen adam kim ?
bu adam ülkeye katkısı fazlasıyla olduğunu düşünüyorum Allah uzun ömürler versin ama hadinden fazla rant var akpnin içinde inşllah çürük olanları çok yakın bir zamanda eler
@frtdg ya ne demezsin
ülkeyi ne hale getirdiniz döviz dörtnala ne olacak
bu CHP zihniyeti 10 yıldır kılıçtaroğlunu değiştiremedi bu ülkeyi nasıl değiştirecek boşluk yapmayın önce kendinize lider bulun sonra secim kazanırsınız..........................
umitkanin üzerine yazı yazan sığırlar ülke yanıyorum bu kadar kormusunuz dolar 4.8 ikigun sonra 5lira bu her kuruş millete giriyor ama sizde kafa ne gezer
Sözlerindeki esas sorun bence gelecek seçimlerdeki adaylar ile ilgili söyledikleri. Acaba bizim dışımızda kimse artık aday olamıyacak mı diyor? Yasalardaki boşluklar kapatılacak,bu ne demek? Vallahi bunu da yaparlar. Kendileri dışında kimsenin aday olmaması için KHK çıkarırlar.
andımızı kaldırdınız Atatürk izlerini milli bayramlarımızı bitirdiniz Cumhuriyeti yıktınız. Aslında belkide istiklal marşınıda kaldırmayı sıraya almıştınız ama 15 temmuz da gereken dersi aldınız Atatürkün kıymetini anladınız bu milletin Atatürk ruhundan ders aldınız. Seçim kaybetme korkusunada Atatürkçü oldunuz Ama milletin % 70 i size bu konuda inanmıyor.
ıyı hoşta hep CHP yı teröre destek vermekle suçluyorsunuz barış surecinde terörün zaman kazanmasına toplanmasına partiniz ızın verdi bu ülkenin basına bela olan fetönun geçmişte en büyük savunucusu sızın partınızdı hiç bırbınızden farkınız yok olan gariban halka oluyor
hangi partili olursan ol hangi düşüncede olursan ol hangi düşüncede olursan ol karşındakine sempati duymaya bilirsin ama eğer sizi bu millet vekil olarak seçmişse ve yine bu millet R.T.E ı cumhur başkanı olarak seçip bu ülkeye başkan yapmışsa kim olursa olsun saygı duymalı başkana saygısı olmayıp ayağa kalkmayan o vekiller bu millette mi saygı duyacak size verilen oylara yazıklar olsun....
Dolar umurunda mı bay Tayyip.Yine dış güçler saçması mı.
@cemalpinarbasi pensilvanyadaki it böyle oyunlarla senin gibi beslemeler hariç kimseyi diz çöktüremeyeceğini yakında görecek
Tek adamlık böyle bir şeymiş demek'ki sonraki günlerde hep birlikte daha neler,neler göreceğiz. Hani eskilerin söylediği gibi "Aynası iştir lafa bakılmaz"Bir dönem Barzani'ye TÜRKİYE seninle gurur duyuyor diyen,Dolmabahçe'de ve Oslo'da PKK ile pazarlık yapanlar o dönemde iktidardı şimdide iktidar artık bu ülkede bundan sonra neler yaşanacak bekleyip görüceğiz.
piyasaya güvensizlik getirdiniz yazık bu millete ya ...
CHP ..ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE GİTMEZSE. MİLLET ..ATIL DURUMA ATACAK CHP Yİ..
@ismail_sen_1971 uyandırma kerizi bulandırır denizi
Başkan a göre onlar birer ucube. Gerçektende öleler. Bu ülkenin kesilip atılması gereken kangrenli tipleri onlar.
Bir cocuk kayıbı daha bu sefer Tokat ta kaybolmuş daha 4 yaşında... Hükümet nerde ???
BU ÜLKEDE MAALESEF CHP DİYE BİR PARTİ KALMAMIŞTIR SADECE ADI VAR KENDİSİ KAYIP HER YERDE ACELE ARANIYOR
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