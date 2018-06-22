Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sarıyer’de vatandaşlara seslendi. Erdoğan konuşmasında UBER'in kaldırılmasına değinerek taksicilere uyarılarda bulundu.

"ARABALAR PIRIL PIRIL OLSUN"



Erdoğan, Uber’in yasaklanması sonrasında taksicilere seslenerek, “Uber'i bir açıklamayla bitirdik. Ama ne olur her şeyiyle dört dörtlük olun. Beni mahcup etmeyin. Uber’in patronu ziyaret etmek istedi ama sizi kıramazdım. Fakat ne olur sizlerden bir ricam var arabalarınız tertemiz olsun pırıl pırıl olsun. Ne siz arabalarınızda sigara için ne de vatandaşınıza içtirin” dedi.

