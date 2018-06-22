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Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 18:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti'nin Sarıyer'de düzenlediği mitinginde halka seslendi. Erdoğan konuşmasında taksicilere bir takım uyarılarda bulunarak, "Uber'i bir açıklamayla bitirdik. Ama ne olur her şeyiyle dört dörtlük olun. Beni mahcup etmeyin. Fakat ne olur sizlerden bir ricam var arabalarınız tertemiz olsun pırıl pırıl olsun.” dedi.

Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sarıyer’de vatandaşlara seslendi. Erdoğan konuşmasında UBER'in kaldırılmasına değinerek taksicilere uyarılarda bulundu.

"ARABALAR PIRIL PIRIL OLSUN"

Erdoğan, Uber’in yasaklanması sonrasında taksicilere seslenerek, “Uber'i bir açıklamayla bitirdik. Ama ne olur her şeyiyle dört dörtlük olun. Beni mahcup etmeyin. Uber’in patronu ziyaret etmek istedi ama sizi kıramazdım. Fakat ne olur sizlerden bir ricam var arabalarınız tertemiz olsun pırıl pırıl olsun. Ne siz arabalarınızda sigara için ne de vatandaşınıza içtirin” dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
mecidiyeköyden kağıthane ye 40 tl aldı bugün dolandırıcı bir taksici
araba temiz olsa neolacak adamlar eşkiya gibi.
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