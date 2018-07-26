'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

Türkiye 24 Haziran seçimlerini arkada bırakırken, muhalefet partilerindeki kurultay tartışmaları sürüyor. İyi Parti Ağustos ayında kurultaya gideceğini açıkladı. CHP ise halen muhaliflerin imza toplama mücadelesine sahne oluyor.

FATİH ERBAKAN PARTİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

Bu arada yeni bir parti kurma çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi. Son seçimlerde iktidara karşı muhalefette yer alan Saadet Partisi’ne karşı, Fatih Erbakan harekete geçti. Necmettin Erbakan’ın oğlu olan Fatih Erbakan yeni parti çalışmalarına da başladı.

"ERDOĞAN’DAN SONRA TÜRKİYE’Yİ YÖNETECEK İSİM"

Oda Tv'nin haberine göre Erbakan Vakfı bünyesinde yaptığı sunumda kendisini, “Erdoğan’dan sonra Türkiye’yi yönetecek isim” olarak yansıtan Erbakan, parti stratejilerini de takipçileriyle paylaştı.

Fatih Erbakan yeni partinin 2019 yerel seçimlerine katılacağını geçen ay ifade etmişti.





