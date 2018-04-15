Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Konuşmasında sosyal medya eleştirisi yapan Erdoğan, "Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest bir alan olan sosyal medya son yıllarda bu operasyonların ana mecrası haline gelmiştir. Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimlerinde FETÖ bu alanı pervasızca, namertçe kullanmaktan çekinmemiştir. Aylarca şişirilmiş, sahte hesaplar üzerinden itibar suikastları düzenlenmiş. Yalan ve iftira üzerimize boca edilmiştir. Milli ve yerli tavır sergileyen kim varsa, FETÖ'nün tetikçilerinin hedefi olmuştur. Ana muhalefet partisi ve başındaki zat da Meclis kürsülerini FETÖ'ya kiralayarak bu kalleş saldırılara kol kanat germiştir. Utanmadan, arlanmadan haftalarca FETÖ'nun linç kampanyasına destek oldular. Ana muhalefet ortalığa boca edilen iftira ve montajlardan nemalanmaya çalışırken biz bu ahlaksızlığa prim vermedik" diye konuştu.

Erdoğan, "FETÖ'nün sosyal medya terörizmine asla boyun eğmedik. Hukuki ve idari tedbirlerle FETÖ'nun linç ve karalama furyasının önünü kesmeyi başardık. Bu süreçte, hem içeriden hem dışarıdan çok ciddi eleştiriler de aldık" dedi.

"ANAYASA MAHKEMEMİZ, BASKILARA BOYUN EĞEREK VİCDANLARI YARALAYAN BAZI KARARLARA İMZA ATTI"

Erdoğan, "Hatta o dönem Anayasa Mahkememiz, baskılara boyun eğerek vicdanları yaralayan bazı kararlara imza attı. Oysa meselenin ne demokrasi ne özgürlüklerle ne de hak ve hukukla alakası yoktu. Bilakis kalleş saldırının hedefi demokrasimiz, özgürlüklerdi. Bugün, o gün ki tavrımızın ne kadar doğru olduğu çok daha iyi anlaşılıyor. Özellikle son günlerde bir küresel sosyal medya şirketinin usulsüzlükleri üzerinden yapılan bizim haklılığımız ortaya çıkarıyor. O günlerde demokrasimizi, sosyal medyadan korumak için aldığımız tedbirler bugün Amerika'da, Avrupa'da çok daha ileri seviyelerde gündeme geliyor. O zaman bizi antidemokratik olmakla suçlayanalar bugün sosyal medya şirketlerinin sorumsuzluğu hak ve hukuk tanımazlığı karşısında feveran ediyorlar. Partimiz, şahsımız ve ülkemiz ile ilgili yürütülen tüm operasyonlara verilecek cevabımız sadece hakikatlere sarılmak anlatmaktır. İftira simsarlarına prim vermeden ahlakımızdan, edebimizden bir milim dahi sapmadan daha çok çalışarak mücadele etmemiz gerekiyor. Mücadeleyi kırarak değil dertleri, sevinçleri, kederi paylaşarak devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.