Erdoğan'dan tarihi teklif! BRICS'e 'T' eklensin

Johannesburg'da düzenlenen 10. BRICS Zirvesi'nin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, medya sohbetinde yerli ve milli paralarla ticaret, savunma, ekonomik işbirliği ve ikili ilişkileri de kapsyan birçok konuda mutabakata varıldığını söyledi.

Zirvenin siyasi ve ekonomik değerlendirmesini yapan Erdoğan, BRICS ülkeleriyle çok daha kapsamlı işbirliği seçeneklerinin gündeme geldiğini ifade etti. "Şanghay 5'lisinde hayırlısıyla hedefe varısak olay çok daha farklı gelişir.

ÇİN GENİŞLEMEDEN YANA



BRICS, malumunuz Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu bir işbirliği platformu. Biz de kendilerine 'eğer buraya bizi de dâhil ederseniz size yeni bir isim bulmuş oluruz. O da BRICST olur' dedik. Olumlu bakıyorlar. Özellikle Çin, "Ben genişlemeden yanayım" diyor. Diğer ülkeleri de buraya katma gibi bir düşüncelerinin olduğunu gördüm.

Kapalı değiller. Temenni ederiz böyle bir adım da atılırsa Türkiye olarak biz de burada yerimizi almış oluruz. Bu 5 ülke aynı zamanda Türkiye gibi G20 üyesi. G20'de bunlarla beraberiz. Türkiye'nin BRICS bünyesinde gerçekten önemli fırsatlar yakalayabileceğine inanıyorum. Bu tür oluşumların içerisinde yer almak dünyada her türlü oluşuma ve yapılacak atılımlara ortak olmanız anlamına gelir. Bu size zarar değil fayda sağlar.