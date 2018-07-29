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Erdoğan'dan tarihi teklif! BRICS'e 'T' eklensin

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 04:52 | Son Güncelleme

Başkan Erdoğan, BRICS liderlerine “Bizi de birliğinize dahil edin, ismi BRICST olsun” teklifinde bulundu. Üye ülkelerin bu teklife sıcak baktıklarını söyleyen Erdoğan, “Burada önemli fırsatlar yakalayacağız” dedi.

Erdoğan'dan tarihi teklif! BRICS'e 'T' eklensin

Johannesburg'da düzenlenen 10. BRICS Zirvesi'nin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, medya sohbetinde yerli ve milli paralarla ticaret, savunma, ekonomik işbirliği ve ikili ilişkileri de kapsyan birçok konuda mutabakata varıldığını söyledi.

Zirvenin siyasi ve ekonomik değerlendirmesini yapan Erdoğan, BRICS ülkeleriyle çok daha kapsamlı işbirliği seçeneklerinin gündeme geldiğini ifade etti. "Şanghay 5'lisinde hayırlısıyla hedefe varısak olay çok daha farklı gelişir.

ÇİN GENİŞLEMEDEN YANA

BRICS, malumunuz Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu bir işbirliği platformu. Biz de kendilerine 'eğer buraya bizi de dâhil ederseniz size yeni bir isim bulmuş oluruz. O da BRICST olur' dedik. Olumlu bakıyorlar. Özellikle Çin, "Ben genişlemeden yanayım" diyor. Diğer ülkeleri de buraya katma gibi bir düşüncelerinin olduğunu gördüm.

Kapalı değiller. Temenni ederiz böyle bir adım da atılırsa Türkiye olarak biz de burada yerimizi almış oluruz. Bu 5 ülke aynı zamanda Türkiye gibi G20 üyesi. G20'de bunlarla beraberiz. Türkiye'nin BRICS bünyesinde gerçekten önemli fırsatlar yakalayabileceğine inanıyorum. Bu tür oluşumların içerisinde yer almak dünyada her türlü oluşuma ve yapılacak atılımlara ortak olmanız anlamına gelir. Bu size zarar değil fayda sağlar.

brich

RUSYA İLE ELEKTRONİK PARA

Sayın Vladimir Putin'le kapsamlı ve verimli bir görüşme yaptık. İkili ticaret hacmimiz geçen yıl 22 milyar dolar civarında idi. Malum bazı pürüzler sebebiyle bir yavaşlama kaydetmişti. Pürüzler aşıldı şimdi karşılıklı olarak ticaret, yatırım, nükleer enerji, Türk Akımı, milli paralarla ticaret yapılması ve turizm alanında gelişmelerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Hatta biliyorsunuz Rusya ile elektronik para noktasında da bazı düşüncelerimiz var. Aynı şeyi Hindistan da düşünüyor. Yani oralardan turistler Türkiye'ye geldiği zaman, o ortak parayı kullanmak suretiyle harcama yapabilecekler.

BRICS KALKINMA BANKASI YOLDA

SENEGAL Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştük. Afrika'daki önemli ortaklarımızdan Senegal ile gerek ticaret, altyapı, enerji, askeri işbirliği, turizm ve savunma sanayisine yönelik ciddi bir ivme yakaladık. Senegal FETÖ ile mücadelede hep yanımızda durdu ve terör örgütüne ait okulların Maarif Vakfı'na devredilmesini sağladı. Bir araya geldiğimiz Güney Afrika Müslüman Topluluğu'nun temsilcileriyle FETÖ konusunu detaylıca konuştuk. BRICS Artı oturumunda BRICS ülkeleri arasındaki işbirliği konusunu dile getirdim. Türkiye olarak BRICS ülkeleriyle ticaret, yatırım ve kalkınma alanlarında çalışmak istiyoruz. BRICS yeni kalkınma bankası ile devam eden görüşmelerin olumlu neticelenmesini bekliyoruz. Sayın Ramaphosa 25-27 Ekim'de yapılacak Uluslararası Yatırım Konferansı'na ülkemizi davet etti. Bu toplantıya Ticaret Bakanımız, işadamlarımızla birlikte katılacak. Öte yandan görüşmelerimizde İsrail Hükümeti'nin son dönemdeki tavrının Filistin tarafını yokluğa mahkûm etme amacı güttüğünü kendilerine ifade ettik.

SABAH

BRICS NEDİR?


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Anahtar Kelimeler:
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