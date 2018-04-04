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Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü nedeniyle Beştepe'deki anıtmezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Türkeş'in mezarına su döktükten sonra dua etti. Erdoğan'ın ziyaretine merhem Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik etti. Erdoğan ziyaret esnasında vatandaşlarla da sohbet etti.

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