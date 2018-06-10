ERDOĞAN DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine saat 22.15'te taziyeye geldi. Erdoğan, Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Meltem Demirören Oktay ve diğer aile üyelerine taziyelerde bulundu. Yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan'ı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören uğurladı.

Öte yandan Erdoğan içerideyken Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da taziyeye geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyunun gelişi

-Erdoğan'nın uğurlanması

-Konvoyun ayrılışı

