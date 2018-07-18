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Erdoğan Demirören için mevlit

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 23:16 | Son Güncelleme

9 Haziran'da hayatını kaybeden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Erdoğan Demirören için mevlit

Harun UYANIK-Can EROKİSTANBUL,(DHA)-9 Haziran'da hayatını kaybeden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Demirören Ailesi'nin Kanlıca'daki evinde okutulan Mevlid-i Şerif'e başta aile yakınları olmak üzere iş, sanat, siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören geçtiğimiz Haziran ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek, ebediyete intikal etmişti. Erdoğan Demirören'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle ailenin Kanlıca'daki evinde Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlite başta aile üyeleri olmak üzere teknik direktör Mustafa Denizli, iş insanları Nihat Özdemir, Yılmaz Ulusoy, sanatçı Bülent Ersoy, modacı Nur Yerlitaş ve eski futbolcu Ahmet Dursun’un da aralarında bulunduğu iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
(FOTOĞRAFLI)

Erdoğan Demirören için mevlitErdoğan Demirören için mevlitErdoğan Demirören için mevlitErdoğan Demirören için mevlit

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