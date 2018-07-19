ERDOĞAN DEMİRÖREN İÇİN MEVLİT

Haber-Kamera: Harun UYANIK-Can EROK/İSTANBUL,(DHA)-
9 Haziran'da hayatını kaybeden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle hatm-i şerif ve mevlid-i şerif okutuldu. Demirören Ailesi'nin Kanlıca'daki evinde okutulan mevlid-i şerif'e başta aile yakınları olmak üzere iş, sanat, siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören geçtiğimiz Haziran ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek, ebediyete intikal etmişti. Erdoğan Demirören'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle ailenin Kanlıca'daki evinde hatm-i şerif ve mevlid-i şerif okutuldu. Mevlite başta aile üyeleri olmak üzere iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
Görüntü Dökümü
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-Mevlide gelenlerin içeriye girmesi
-Genel ve detaylar
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