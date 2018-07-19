Erdoğan Demirören için mevlit

Harun UYANIK-Can EROK İSTANBUL,(DHA)-9 haziran'da hayatını kaybeden demirören holding yönetim kurulu başkanı erdoğan demirören'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle hatm-i şerif ve mevlid-i şerif okutuldu. demirören ailesi'nin kanlıca'daki evinde okutulan mevlid-i şerif'e başta aile yakınları olmak üzere iş, sanat, siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. demirören holding yönetim kurulu başkanı erdoğan demirören geçtiğimiz haziran ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek, ebediyete intikal etmişti. erdoğan demirören'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle ailenin kanlıca'daki evinde hatm-i şerif ve mevlid-i şerif okutuldu. mevlite başta aile üyeleri olmak üzere iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler
19 Temmuz 2018 bugün Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edildiler
Son dakika! Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Bu şehir yaza hasret!
Okuyucu Yorumları 0 yorum