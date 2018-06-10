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Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 12:40 | Son Güncelleme

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören son yolcuğuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören Şişli'deki Holding binası önünde yapılırken, tabutun üzerine serilen örtü dikkat çekti.

Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Demirören'in tabutunun üzerine II. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi.

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Demirören, Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

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Demirören Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören (81), önceki gün tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde solunum yetmezliği nedeniyle hayata veda etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Erdoğan Demirören Şişli Kabe kapısı örtüsü

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
YUH ARTIK !Yazıklar olsun böyle zihniyete!
ben bu tür peygamber efendimizin sakalı şerefi hırkai şerifi olsun hatta ve hatta kabeye bakarken içim titriyor bunları gören göz layık mı diye kabenin örtüsü ne demek ya
piknik tüpü resimli olsa daha bir amacına ulaşmış olurdu,sanki
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