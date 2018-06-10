Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Demirören'in tabutunun üzerine II. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi.
Demirören, Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
Demirören Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören (81), önceki gün tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde solunum yetmezliği nedeniyle hayata veda etmişti.
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