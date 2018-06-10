Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlandı

Cami avlusunda erken saatlerden itibaren bir araya gelen kalabalık, taziye çadırının önünde uzun kuyruk oluşturdu. Sanat, siyaset, spor, medya ve iş dünyasından çok sayıda kişi Demirören'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

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- Başbakan Yıldırım ve bakanlar konuşma yaptı

Cenaze törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin büyük bir sanayiciyi, saygın bir iş adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Ömrünü; memleketin sanayisi, çalışanın alın teri için, ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemiz için çok şey yaptı. Birçok sanayi tesisi ile Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağladı. Binlerce insanın evine ekmek, aş götürmesini sağladı. Söyleyecek tek şey iyi bir insandı. Biz kendisini iyi biliriz. Allah rahmetiyle muamele etsin, mekanı cennet olsun.

Mübarek günlerde hakkın rahmetine kavuştu. Ölüm bir gerçek, hepimiz bir gün bu günü yaşayacağız. Allah o günde yardımcımız olsun, imandan, kitaptan ayırmasın diyorum. ​Cumhurbaşkanı Erdoğan aileyi hemen aradı görüştü. Bugün kendisi katılamıyor, ben hem kendi adıma hem de cumhurbaşkanı adına cenazeye katılıyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Türkiye'nin önemli bir iş adamını kaybettiğini belirterek, "Enerji sektöründe de kendisinin çok önemli yatırımları vardı. Yerli bir grup olarak önemli yatırımları ile Türk enerji camiasına öncülük etti. Bu vesile ile de camiamızın, sektörümüzün derin üzüntüsünü buradan bugün ifade etmek istiyorum. İnşallah bu ve benzeri firmaların, yerli grupların, Türk sanayimize, ülkemizin ekonomisine inanan firmaların sayısının artması temennisi ile tekrardan başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.