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Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 14:39 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Başarılı bir iş adamıydı. İstanbul'daki amatör kulüplerin babasıydı"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı merhum Erdoğan Demirören'in amatör kulüplerin büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Erdoğan Demirören'in Fatih Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Başarılı bir iş adamıydı. İstanbul'daki amatör kulüplerin babasıydı. Çok büyük destekleri vardı." diye konuştu.

Demirören'in desteklerine şahit olduğunu vurgulayan Bak, "Çocukluğumuzda Vefa Stadı'nda amatör küme maçlarını takip ederken hep 'Erdoğan Bey bize yardım etti. Kulübümüze destek oldu, şu desteği yaptı, bu desteği yaptı.' diye söylerlerdi. Ben de o yıllarda genç bir sporcuyken ve yöneticiyken hep bunlara şahit oldum." ifadelerini kullandı.

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Erdoğan Demirören Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak

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