ERDOĞAN DEMİRÖREN TOPRAĞA VERİLDİ

Haber: Özden ATİK - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul, DHA

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in cenazesi, Fatih Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Erdoğan Demirören'in tabutu oğulları Yıldırım Demirören ve Tayfun Demirören ile yakınlarının omuzlarında aile kabristanına getirildi. Erdoğan Demirören'in cenazesi dualar eşliğinde toprağa verildi. Definin ardından Yıldırım Demirören ve Tayfun Demirören taziyeleri kabul etti. İş, sanat, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi de mezarlığa gelerek Demirören ailesine taziyelerini bildirdi. Taziyelerin ardından Yıldırım Demirören yeniden babasının mezarı başına giderek dua okudu.

Görüntü Dökümü

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-Mezarlığa gelenler

-Cenaze getirilişi

-Mezarı başında dua okunması

-Yıldırım Demiören dua okuması

-Genel ve detaylar

