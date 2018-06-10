 ERDOĞAN DEMİRÖREN'E VEDA (1)

Haber-Kamera: Özden ATİK - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane'deki holding binası önünde düzenleniyor. Törene Demirören ailesi, yakınları, holding çalışanları ve sevenleri katılıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Törenden görüntüler
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