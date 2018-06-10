HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

 Erdoğan Demirören'e veda (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane'deki holding binası önünde düzenleniyor.

Özden ATİK - Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane'deki holding binası önünde düzenleniyor. Törene Demirören ailesi, yakınları, holding çalışanları ve sevenleri katılıyor.

(FOTOĞRAF)

PARTNERYakaladığını görünce...Yakaladığını görünce...
Kendi dünyası karardı, iki kişinin dünyasını aydınlattıKendi dünyası karardı, iki kişinin dünyasını aydınlattı
Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan'ın geliştirdiği "lazer savunma sistemi" başarıyla sonuçlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

İşte Comolli'nin transfer listesi

İşte Comolli'nin transfer listesi

Dünyanın en seksi kadını seçildi

Dünyanın en seksi kadını seçildi

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

2018 Kadir gecesi mesajları ve ibadetleri: Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi!

2018 Kadir gecesi mesajları ve ibadetleri: Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi!

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.