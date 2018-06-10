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Erdoğan Demirören'e veda (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane'deki holding binası önünde düzenleniyor.

Özden ATİK - Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane'deki holding binası önünde düzenleniyor. Törene Demirören ailesi, yakınları, holding çalışanları ve sevenleri katılıyor.

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Fotoğraflar // Erdoğan Demirören ilk tören Şişhane'deki holding binasında düzenlendiFotoğraflar // Erdoğan Demirören ilk tören Şişhane'deki holding binasında düzenlendi
Fotoğraflar // Erdoğan Demirören ilk tören Şişhane'deki holding binasında düzenlendiFotoğraflar // Erdoğan Demirören ilk tören Şişhane'deki holding binasında düzenlendi
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