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Erdoğan Demirören'i duygulandıran fotoğraf

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 17:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da dün hayatını kaybeden Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in, memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde 15 Temmuz 1945'te çocukluk arkadaşı İlhan Pişirici ile beraber sünnet kıyafetleri içinde çektirdiği siyah beyaz fotoğraf, Kent Müzesi'nde sergileniyor.

Enver Fatih TIKIR-Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)- İSTANBUL'da dün hayatını kaybeden Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in, memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde 15 Temmuz 1945'te çocukluk arkadaşı İlhan Pişirici ile beraber sünnet kıyafetleri içinde çektirdiği siyah beyaz fotoğraf, Kent Müzesi'nde sergileniyor. Erdoğan Demirören'in o dönem belediye arşivini incelerken fotoğrafı görünce duygulandığı belirtildi. İstanbul'da dün hayatını kaybeden Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in doğduğu ilçe İnegöl'e bir ziyareti sırasında görüp duygulandığı çocukluk fotoğrafı, İnegöl Kent Müzesi'nde sergileniyor. Müzenin kuruluş aşamasında Demirören'in fotoğrafı tesadüfen gördüğü ve kendisinde dahi bulunmadığını söylediği belirtildi. Erdoğan Demirören ile çocukluk arkadaşı İlhan Pişirici'nin sünnet kıyafetleri içinde poz verdiği fotoğrafın 15 Temmuz 1945'te çekildiği kaydedildi. İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç, fotoğraf ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu müzeyi gezdiğiniz zaman İnegöl'ün tarihten günümüze geçirdiği her türlü süreci, ekonomik ve sosyal her türlü etkinliği çok rahat bir şekilde bulabilmektesiniz. İçinde bulunduğumuz odada İnegöl'de iz bırakmış ünlüler yer almaktadır. Burada gerek İnegöl'de doğmuş, gerekse İnegöl'de yaşamış birbirinden değerli isimler yer alıyor. Bu isimlerden biri de Erdoğan Demirören'dir. Kendisi İnegöl'de doğmuş, gençlik yıllarına kadar İnegöl'de yaşamıştır. Daha sonra babasının işi gereği İnegöl'den ayrılmışlardır. Erdoğan Demirören müzemizin kuruluş aşamasında bugünkü belediye binamızı ziyaret ettiğinde, dönemin İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte arşivi incelerken kendi fotoğrafını görüyor ve duygusal bir an yaşanıyor" dedi.

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