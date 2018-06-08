 Erdoğan Demirören'i kaybettik (3)

Gülseli KENARLI - Güven USTA - Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Erdoğan Demirören, bir süredir İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Hastaneden Uzman Dr. Özgür Şamilgil yaptığı açıklamada "Erdoğan Demirören saat 11.53 itibariyle aramızdan ayrılmıştır" dedi.

"ALLAH KALANLARA SABIRLAR VERSİN"

Şamilgil, "Buraya size acı bir haberi vermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bugün saat 11.53 itibarıyla aramızdan ayrılmıştır. Bir süredir hastanemizde solunum yetersizliği nedeniyle takip altında olan sayın Demirören, ailesinin yakın ilgi ve alakasının hastanemizin tüm personelinin tüm yoğun desteği ve çabalarıyla ıstırap çekmeden yaşamını sürdürmüştür. Bugün itibarıyla tüm ülkemize, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah kalanlara sabırlar versin. Erdoğan Demirören 31 Mayıs 2018 tarihinde hastanemiz yoğun bakımına alınmıştır. Solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda tıbbi destek ve tedavisi sürdürülmüştür" dedi.