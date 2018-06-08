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ERDOĞAN DEMİRÖREN'İ KAYBETTİK (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

  * Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, " (Cenaze töreni) Resmi açıklamayı yapacağız ama Pazar günü Fatih Camii düşünüyoruz" * Uzman Dr.

* Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal,

" (Cenaze töreni) Resmi açıklamayı yapacağız ama Pazar günü Fatih Camii düşünüyoruz"

* Uzman Dr. Özgür Şamilgil,

"Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bugün saat 11.53 itibarıyla aramızdan ayrılmıştır"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA -İdris TİFTİKCİ- İstanbul DHA
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Erdoğan Demirören, bir süredir İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Hastaneden Uzman Dr. Özgür Şamilgil yaptığı açıklamada "Erdoğan Demirören saat 11.53 itibariyle aramızdan ayrılmıştır" dedi.

"ALLAH KALANLARA SABIRLAR VERSİN"
Şamilgil, "Buraya size acı bir haberi vermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bugün saat 11.53 itibarıyla aramızdan ayrılmıştır. Bir süredir hastanemizde solunum yetersizliği nedeniyle takip altında olan sayın Demirören, ailesinin yakın ilgi ve alakasının hastanemizin tüm personelinin tüm yoğun desteği ve çabalarıyla ıstırap çekmeden yaşamını sürdürmüştür. Bugün itibarıyla tüm ülkemize, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah kalanlara sabırlar versin. Erdoğan Demirören 31 Mayıs 2018 tarihinde hastanemiz yoğun bakımına alınmıştır. Solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda tıbbi destek ve tedavisi sürdürülmüştür" dedi.

"PAZAR GÜNÜ FATİH CAMİİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Cenaze töreniyle ilgili soru üzerine Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, "Resmi açıklamayı yapacağız ama Pazar günü Fatih Camii düşünüyoruz. Tekrar ülkemize, milletimize ve Demirören ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR ?
Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde İnegöl'de dünyaya geldi. Öğrencilik yıllarını İstanbul'da geçirdi. Saint Benoit Lisesi mezunu Demirören, 1956-57 sezonunda Beşiktaş'ta forma giydi. Babasının 1957 yılında vefatı üzerine Sirkeci'de otomobil yedek parça ithalatı ve pazarlaması yapan Oto Kolaylık şirketinin başına geçti. Tülin Demirören ile evlenen Erdoğan Demirören'in iki oğlu ve bir kızı bulunuyor.

Görüntü Dökümü:
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-Hastanede yapılan açıklamalar
-Şamilgil'in açıklaması
-Mehmet Soysal'ın açıklaması
-Hastane önünden detaylar
-Demirören'in arşiv görüntüsü

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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Fotoğraflar // Erdoğan Demirören'i kaybettikFotoğraflar // Erdoğan Demirören'i kaybettik
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