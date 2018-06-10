Erdoğan Demirören'in cenazesi Fatih Camii'ne getirildi

İdris TİFTİKCİ- Can EROK/İSTANBUL, (DHA) DEMİRÖREN Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Törenin ardından Erdoğan Demirören'in cenazesi Fatih Camii'ne götürüldü. Tabutun cenaze aracından indirilmesi sırasında Yıldırım Demirören de omuz verdi. Aile cami avlusunda taziyeleri kabul ediyor.



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