Erdoğan Demirören'in cenazesi Fatih Camii'ne getirildi

İdris TİFTİKCİ- Can EROK/İSTANBUL, (DHA) DEMİRÖREN Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Törenin ardından Erdoğan Demirören'in cenazesi Fatih Camii'ne götürüldü. Tabutun cenaze aracından indirilmesi sırasında Yıldırım Demirören de omuz verdi. Aile cami avlusunda taziyeleri kabul ediyor.
Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim
CHP'li Erdal Aksünger'den şoke eden Rıza Sarraf iddiası: Rüşvet verdiğim bütün devlet yetkililerinin ismini vermedim henüz
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı
ABD Başkanı Trump'tan Kanada Başbakanı Trudeau'ya tepki: Oldukça iki yüzlü ve zayıf
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Resimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajları
Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
Dünyanın en tehlikeli volkanları
BİM ucuza Powerbank satacak
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum