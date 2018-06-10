Erdoğan Demirören'in cenazesine gelen ünlü isimler duygularını dile getirdi (1)

"Çok kıymetli bir değerimizi kaybettik" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Allah rahmet eylesin. Mübarek günde defnediliyor. Bu ülkeye büyük hizmetleri var. İş adamı olarak elbette Türkiye'ye büyük katkısı oldu ama aynı zamanda hayırsever bir iş adamı. Benim de ağabeyimdi. Bana 'kardeşim' derdi. Şahsi dostluğumuz vardı yaş farkı olmasına rağmen. Mekanı cennet olsun. Rabbim inşallah tüm sevdikleriyle onu cennetinde kavuştursun" şeklinde konuştu.

"AMATÖR KULÜPLERİNİN HEPSİNİN BABASIYDI"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Demirören ailesine başsağlığı dileyerek "Erdoğan Demirören özellikle Türk sporunda çok önemli bir isimdi. Kendisinin pek çok kulübe, sporcuya, gence destekleri olmuştur. Bunu ben bizzat çocukluğumdan biliyorum. Şunu söylerlerdi; 'Erdoğan bey bize yardım etti. Kulübümüze destek oldu'. Amatör kulüplerinin hepsinin babasıydı. Çok büyük destekleri vardı. Diğer branşlarda da şahidiz. Ben de o yıllarda genç bir sporcuyken bunları duydum şahit oldum. Spora verdiği bu desteklerden dolayı hep ismini duyardık. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

"KADİR GECESİNDE UĞURLUYORUZ"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise, "Böyle bir mübarek günde Kadir gecesinde rahmeti rahmana uğurluyoruz. Bu da kendisi için daha hayırlıdır diye düşünüyorum. Üzüntümüz büyük. Büyük bir insanı değerli bir sanayiciyi, binlerce insana iş veren büyük bir ağabeyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" dedi.