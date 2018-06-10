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Erdoğan Demirören'in cenazesine gelen ünlü isimler duygularını dile getirdi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

DEMİRÖREN Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor.

İdris TİFTİKCİ - Can EROK/İSTANBUL, (DHA) DEMİRÖREN Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Törenin ardından Erdoğan Demirören'in cenazesi Fatih Camii'ne götürüldü. Tabutun cenaze aracından indirilmesi sırasında Yıldırım Demirören de omuz verdi. Aile, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Demirören'in tabutunun üzerine II. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi.

"TÜRKİYE'YE BÜYÜK KATKISI OLDU"

Cenazeye katılanlardan Eski Başbakan Tansu Çiller, "Bizim 30 yılı aşkın dostumuzdur. Bugün acımız büyük" diye konuştu.

"Çok kıymetli bir değerimizi kaybettik" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Allah rahmet eylesin. Mübarek günde defnediliyor. Bu ülkeye büyük hizmetleri var. İş adamı olarak elbette Türkiye'ye büyük katkısı oldu ama aynı zamanda hayırsever bir iş adamı. Benim de ağabeyimdi. Bana 'kardeşim' derdi. Şahsi dostluğumuz vardı yaş farkı olmasına rağmen. Mekanı cennet olsun. Rabbim inşallah tüm sevdikleriyle onu cennetinde kavuştursun" şeklinde konuştu.

"AMATÖR KULÜPLERİNİN HEPSİNİN BABASIYDI"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Demirören ailesine başsağlığı dileyerek "Erdoğan Demirören özellikle Türk sporunda çok önemli bir isimdi. Kendisinin pek çok kulübe, sporcuya, gence destekleri olmuştur. Bunu ben bizzat çocukluğumdan biliyorum. Şunu söylerlerdi; 'Erdoğan bey bize yardım etti. Kulübümüze destek oldu'. Amatör kulüplerinin hepsinin babasıydı. Çok büyük destekleri vardı. Diğer branşlarda da şahidiz. Ben de o yıllarda genç bir sporcuyken bunları duydum şahit oldum. Spora verdiği bu desteklerden dolayı hep ismini duyardık. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

"KADİR GECESİNDE UĞURLUYORUZ"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise, "Böyle bir mübarek günde Kadir gecesinde rahmeti rahmana uğurluyoruz. Bu da kendisi için daha hayırlıdır diye düşünüyorum. Üzüntümüz büyük. Büyük bir insanı değerli bir sanayiciyi, binlerce insana iş veren büyük bir ağabeyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" dedi.

"HARİKA BİR İNSANDI"

Sanatçı Orhan Gencebay da, "Hepimizin başı sağolsun. 'Erdoğan ağabey' öyle derdim. 50 yıllık dostumuzdu. Harika bir insandı. Bu dünyadaki görevini fevkalade en iyi şekilde yaparak rabbimin huzuruna kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

İTO Başkanı Şekib Agdaviç ise iş dünyasına başsağlığı dileyerek "Türk iş dünyası büyük bir çınarını kaybetti. Erdoğan Demirören örnek bir iş adamıydı. Beraber görev yaptık. Sadece iş dünyasına yaptığı yaptırımla değil tüm farklı segmentlerde de katkılar sağlayan yeri çok zor doldurulacak bir insandı" diye konuştu.

"HAYIRSEVER BİR İNSANDI"

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Erdoğan Demirören ile Beşiktaş Teknik Direktörü olduğu dönemde çok sık görüştüğünü belirterek "Kendisi hem tecrübelerini hem de futbola bakış açısını paylaşırdı. Çok naif bir insandı. Hayırsever bir insandı. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk sanayi camiası, spor camiası önemli bir ismini kaybetti. Bu mübarek günün yüzü suyu hürmetine ben herkesin Kadir gecesini kutlarken o da çok mübarek bir isim olmasının da gereği böyle bir günde defnedilecek. Allah varsa günahlarını affetsin. Mekanını cennet eylesin" şeklinde konuştu.

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