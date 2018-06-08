İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş, Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri, yaşamını yitiren Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, federasyon başkanı Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören'in vefatı için, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet; Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve tüm Demirören ailesine, sevenleri ile iş dünyasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpler Birliği Vakfının internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türk sanayisinde ve iş hayatında önemli bir yeri ve hizmetleri olan merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet başta Sayın Yıldırım Demirören olmak üzere ailesi ve tüm sevenlerine, Kulüpler Birliği Vakfı'na üye tüm kulüp başkanlarımız adına başsağlığı diliyoruz." denildi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı, kulübümüzün divan kurulu üyesi Erdoğan Demirören'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün eski başkanlarından ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in babası, ülkemizin kıymetli sanayicilerinden Erdoğan Demirören, Türk sporuna yaptığı önemli katkılarla daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, Demirören ailesine, Demirören Holding çalışanlarına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin yanı sıra Medipol Başakşehir, Göztepe, MKE Ankaragücü, Sivasspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Akhisarspor, Bursaspor, Antalyaspor, Rizespor ve Konyaspor da Erdoğan Demirören'in vefatı için başsağlığı mesajı paylaştı.
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