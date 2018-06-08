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Erdoğan Demirören'in vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:31 | Son Güncelleme

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, enerjiden sanayiye, medyadan turizme, eğitimden gayrimenkule kadar geniş bir yelpazede yürüttüğü faaliyetlerle Türk özel sektörünün öncü isimleri arasında yer aldı

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, enerjiden sanayiye, medyadan turizme, eğitimden gayrimenkule kadar geniş bir yelpazede yürüttüğü faaliyetlerle Türk özel sektörünün öncü isimleri arasında yer aldı.

Solunum yetersizliği nedeniyle 31 Mayıs'tan bugüne tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938'de Bursa’nın İnegöl ilçesinde doğdu.

Orta öğretimini Saint Benoit Lisesi’nde tamamlayan Demirören, 1956-1957 döneminde Beşiktaş ve Emniyet’te profesyonel futbolcu olarak yer aldı.

Demirören, Sirkeci’de oto yedek parça ithalatı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Kolaylık Oto'nun kurucusu babası Şükrü Demirören'in 1957 yılında vefat etmesi üzerine genç yaşta aile işlerini devraldı.

Türkiye’de likid petrol gazı (LPG) dağıtımı yapan ilk şirket Milangaz'ı 1972'de satın alan, 1978'de Demirören Tüp İmalat Fabrikasını kuran Demirören, bunun yanı sıra Likidgaz ve Mutfakgaz gibi markalarla da enerji sektöründe yer aldı. Demirören Holding 1996'da Dem-Al adlı Türkiye'nin ilk otogaz firmasını bünyesine kattı.

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- Farklı sektörlerde yatırım yaptı

Bugün birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Demirören Holding bünyesinde Ata Eğitim Kurumları, Demirören Enerji, D Mermer, Taksim Gayrimenkul Yatırım, Nemrut Liman İşletmesi, Eskidji İnşaat-Gayrimenkul, Zeyport Liman İşletmesi, Lidya Yapı, Milan Petrol (MOIL) yer alıyor.

1992 yılından beri uluslararası enerji şirketi Total bünyesinde Türkiye’de faaliyet gösteren Total Oil Türkiye de Nisan 2016'de devir alım süreci tamamlanarak Demirören Holding kuruluşu oldu.

Demirören, 2011 yılında Miliyet ve Vatan gazetelerini satın aldığı Doğan Holding ile Mart 2018'de yeniden masaya oturarak, aralarında Hürriyet, Posta, DHA, D-Smart, Fanatik, Kanal D ve CNN Türk'ün de bulunduğu Doğan Yayın Grubu'nun tamamını satın almıştı.

Erdoğan Demirören, perşembe günü Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık'ın olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkanlığına seçilmişti.

Tülin Demirören ile evli olan Erdoğan Demirören'in Yıldırım, Meltem ve Tayfun olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor.

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