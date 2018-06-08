Erdoğan Demirören'in vefatı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla iş dünyasının bir duayenini kaybettiğini belirtti.
Palandöken, Demirören’in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Mesajında, iş dünyasının çok değerli bir duayeni ve değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
"Sayın Erdoğan Demirören'in tedavi gördüğü hastanede vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İş hayatında önemli ve büyük başarılara imza atan ve binlerce çalışanı olan Erdoğan Demirören'i yatırımları ve örnek kişiliğiyle hatırlayacağız. Ülkemizin kalkınmasına, sosyal projeler ve spora verdiği verdiği katkılar unutulmaz. Yatırımlarla ülkemize büyük katma değer sağlayan ve ömrünün her anı başarıyla dolu Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, Demirören ailesine, yakınlarına, Demirören Holding'e, sevenlerine ve Türk iş dünyasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
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