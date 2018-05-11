Erdoğan, Down sendromlu sporcularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde, Down sendromlu sporcularla bir araya geldi.
Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu
Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
Lütfen evlen benimle!
İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum