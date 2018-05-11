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Erdoğan, Down sendromlu sporcularla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:27 | Son Güncelleme

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde, Down sendromlu sporcularla bir araya geldi.         

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde, Down sendromlu sporcularla bir araya geldi.

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