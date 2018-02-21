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Erdoğan: Dün geri döndüler! Durmayacağız!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 15:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, dün Esad rejimi milislerinin Afrin'e girme girişiminin Türk askeri tarafından püskürtülmesine ilişkin "Toplarımız, SİHA’mız gereğini yaptı. Geri döndüler. Durmayacağız" diye konuştu.

Erdoğan: Dün geri döndüler! Durmayacağız!

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları ise şöyle:

"DÜN GÜNEYDEN BİR ÇIKIŞ YAPMAK İSTEDİLER.... TOPLARIMIZ, SİHA'LARIMIZ GEREĞİNİ YAPTI"

Afrin’de eğer biz birilerine muhtaç konumda olsaydık şu anda geldiğimiz konum böyle olmayacaktı. Ama hamdolsun kendi göbeğimizi kestik, yola çıktık ve bu sabah itibariyle 1780 teröristi etkisiz hale getirdik. Tabii kendi silahı, kendi zırhlı taşıyıcısı, tankı olunca askerin de ne oluyor cesareti artıyor. İşte dün güneyden öyle bir çıkış yapmak istediler. Toplarımız, SİHA’mız gereğini yaptı. Geri döndüler. Durmayacağız, pek çok savunma sanayi ürünümüzü ihraç eder konuma da geleceğiz.

İNSANSIZ TANK PROJESİ

Savunma sanayimizdeki hamleler, 2002 yılında ülkemizde 66 savunma projesi yaklaşık yüzde 20 yerlilik oranı ile yürütülüyordu. 2017 yılında 600 projeyi yüzde 65'in üzerinde yerlilik haliyle sürdürür hale geldik. Şuan Afrin'de zırhlı taşıyıcılarımız var ya bunların hepsi bizim. Bu kötü komşular bizi en sonund silahlı ve silahsız insansız hava aracı sahibi yaptılar.Bu olay sıradan bir olay değil, şuan kendimiz üretiyor olmasaydık bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur diye düşünürdük. Ulan düşürürseniz düşürün be. Biz buraya geldik, daha iyiye taşıyacağız. Biz insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız. O tür şeyleri düşünmeyeceğiz. Artık bu teknolojiyi yakalayan ülke konumuna geliyoruz.

Araştırma geliştirme harcamalarının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 1 seviyesine çıktı. Araştırmacı sayısı ise 24 binden 100 bine yükseldi. En fazla memnun olduğu alanlardan biri olan sağlıkta da önemli mesafeler kat ettik. 15 yıl önce 378 bin olan sağlık personeli sayısını 314 bine çıkardık. Yeni hedefimiz şehir hastanelerini kuruyoruz. 15 yılda yoksulumuzu gözetip, gelir dağılımını iyileştirdik. 2.15 doların altında yşayan nüfus kalmadı. 2002 yılında 2 milyar sosyal yardım harcaması yapılırken bu rakamı 38 milyar liraya çıkardık.

Hiç bitmeyen ve bitmeyecek olan kalkınma yolculuğunda hedeflerimize ulaştıkça, ülkemizi dünya sıralamalarında inşallah çok daha üst sıralamalara çıkarmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için, daha uzun soluklu hedefleri benimseme aşamasındayız. Dünyamız giderek daha hızlı değişim yaşıyor. Teknolojik ve ekonomik gelişmeler, siyasi oluşumları da hızlandırıyoruz. 2033 hedeflerimiz daha sonraki vizyonlarımıza ulaşma bakımından bir sıçrama noktasında olacaktır. En az 3 çocuk derken bunu, genç nüfusumuzun yaşlanmaması için diyorum. Ki biliyorsunuz ekonominin kaynağı insandır. Bilginin önemi giderek artarken, dördüncü sanayi dalgası gibi yeni teknolojilere dayalı üretim tarafına geçerken yeni alanlarda istihdam etmeye ihityacımız var. Kaynaklarımızı artırarak imalat sanayimize yüksek teknoloji payını yakalamamız şart.

"BUNLARIN AFFI OLAMAZ"

Taciz olaylarıyla ilgili hükümetimiz yasakl düzenleme yapıyor. Bunların affı olmaz. Bunlar bağışlanamaz. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Ne egrekiyorsa yapmamız gerekiyor. İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören anlayış ile politikalarımıza devam edeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Beşar Esad Afrin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TÜRKİYE ESAT İLE GÖRÜŞÜP KONUŞMAK ZORUNDADIR. UZAK BİR GELECEKTE DEĞİL. O YÜZDEN BOŞUNA BAĞIRIP ÇAĞIRMAYIN.SONRA ALDATILDIK DİYORSUNUZ KOMİK OLUYOR.
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