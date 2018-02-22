HABER

Erdoğan, dünya şampiyonu sporcuyu ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 00:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya şampiyonu Suriye asıllı boksör Mahmut Ömer Manuel Charr'ı kabul etti.

Erdoğan, dünya şampiyonu sporcuyu ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Charr, Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşarak kazandığı kemerleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Kemerin üzerinde merhum boksör Muhammed Ali ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının olduğu görüldü.

Kabulde Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

Dünya şampiyonu boksör Charr, daha önce yaptığı açıklamada, Suriyeliler için yaptıkları fedakarlıklardan dolayı teşekkür etmek istediği Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kazandığı kemerleri hediye etmek istediğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

"CUMHURBAŞKANI UYGUN GÖRÜRSE TÜRK VATANDAŞI OLURUM"

Görüşme öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan şampiyon boksör Charr, "Ben Erdoğan'a kemerimi ona hediye edeceğim diye maçtan önce söz vermiştim. Bugün buraya barış elçisi olarak geldim. Türkiye 4 milyon mülteci kabul etti. Bu sebeple çok mutluyum" demişti.

Şampiyon boksör, "Bugün buraya geldim. Öncelikle tanışacağız daha sonra kemeri Erdoğan'a takdim edeceğim. Cumhurbaşkanı uygun görürse 'Türk vatandaşı' olurum. Benim eşim Türk. Türkiye'yi çok seviyorum. Boks kariyerimden sonra İstanbul'a gelip burada bir ev alarak hayatımın kalan kısmını burada geçirmek istiyorum." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz Gazisi'nin duygu dolu telefon konuşmasıCumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz Gazisi'nin duygu dolu telefon konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün beCumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Mahmut Ömer Manuel Charr Boksör

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Spor yaparken canından oluyordu!

Spor yaparken canından oluyordu!

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 5 yorum
3-4 hafta önce suriyelilerin bazılarının geri gitmesi ile ilgili, bakın aslında gitmeseler daha iyi şeklinde algı operasyonu için yapılan reklam değilse ben de bir şey bilmiyorum!
bu herifin türk vatandaşlığına geçmesi akp ye bir oy daha gelmesi demektir.o yüzden bu herifin suriyeye gönderilmesi gerekir.
lübnan asıllı olması lazım bildiğim kadarıyla
Suriye ve suriyeli lafı duymaktan öğğ geldi bu haberi okumadan az sitede gürültü ve kavga vardı sebebi suriyeliler harami gibiler uykumada mum diktiler. Bunlar haramilerin kültürlü olanı sözde. Şimdi benim suçum ne bu yaşadığım ne ilk ne son olacak. Şuan suriyede 8milyon kişi yaşıyor 5yıl öncede yaşıyordu peki bu 3-4milyon suriyelimi sığamadıda savaş çıktı. Madem öyle can tehlikesi var bayramlarda kime el öpmeye gidiyorlar. Şuraya yazıyorum bu adamları geri göndermezsek 5yıla kalmaz özerklik isterler. Vebali büyük vessalam
Akp nin suriye politakasının bize şuana kadar iyi bir getirisi olmadı.İnşallah bundan sonra böyle haberler duyarız.
Diğer Haberler
İşte Emniyet'in yeni üniforması

İşte Emniyet'in yeni üniforması

Gece yarısı korkutan patlama! Yaralılar var

Gece yarısı korkutan patlama! Yaralılar var

Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

Afrin kahramanları tekbirlerle uğurlandı

Diyanet uzmanından olay FETÖ benzetmesi

Diyanet uzmanından olay FETÖ benzetmesi

Hocalı şehitleri Kızılcahamam’da anıldı

Hocalı şehitleri Kızılcahamam’da anıldı

Taşköprü EKK’de Ahmet Aslan güven tazeledi

Taşköprü EKK’de Ahmet Aslan güven tazeledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.