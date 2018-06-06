Erdoğan: Ekonomi ile ilgili ne kadar gösterge varsa hepsi de çok iyi bir düzeyde (Geniş haber)  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde kur ve faizler üzerinden oynanan oyunla ekonominin sabote edilmeye çalışıldığını belirterek, "Bütçe açığımızdan borç stokumuza döviz varlığımızın borçları karşılama oranından bankacılılık sektörünün sermaye yeterlilik oranına büyüme rakamlarına kadar ekonomi ile ilgili ne kadar gösterge varsa hepsi de çok iyi bir düzeydedir. Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum: Evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, para ve altınlarınızı bankalara katılım şirketlerine yatırarak sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine hep beraber katkıda bulunun" dedi.

"BU DÜNYADA ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİMİZ MAĞDUR OLMASIN DİYE GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara Ticaret Odasının şehit aileleri ve gaziler onuruna verdiği iftar yemeğine katıldı. Erdoğan, "Şehitlerimizin emaneti olan yakınlarına ve gazilerimize hem millet hem devlet olarak tüm imkanlarımızla sahip çıkıyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz en büyük mükafatı yarın hak katında alacaktır. Biz sadece bu dünyada şehit yakınları ve gazilerimiz mağdur olmasın diye gayret gösteriyoruz. Onların emanetine gazilerimizin fedakarlığına layık olmak için yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitleri sizlersiniz. Kimi terbiyesizler elbette çıkabilir. eksikler aksaklıklar çıkabilir. Bu sorunlar çözülür. Gittiğimiz yerlerde şehit aileleri ve gazilerimizin el üstünde tutulduğunu görüyoruz" diye konuştu.