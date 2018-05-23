Erdoğan, eski milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı diğerlerinden farklı olarak şahsımı ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Diğer ittifaktaki her parti ise ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkardılar. Böylece bu ittifakın ülkenin yönetimine talip olmak için değil, taktik bir amaçla kurulduğu ortaya çıkmış oldu." dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski milletvekilleri ile iftarda bir araya geldi. Konuşmasına yarın milletvekili adaylarının tanıtım toplantısını yapacaklarını ve seçim beyannamesini ilan edeceklerini hatırlatarak başlayan Erdoğan, "Her zaman söylediğim gibi AK Parti'deki her görev gibi milletvekilliği de bir bayrak yarışıdır. Kimi bir dönem, kimi birkaç dönem hizmet eden arkadaşlarımız yerlerini yeni isimlere bırakıyorlar." ifadesini kullandı. Erdoğan, ara vermiş olanlardan yeniden göreve davet ettikleri kişilerin de bulunduğuna dikkati çekerek, "Mesela, 24 Haziran listesinde daha önceki milletvekillerimizden çok sayıda isim yeniden görev üstlendiler. Aynı şekilde eski milletvekillerimizden bürokraside, sivil toplum faaliyetlerinde hatta diplomaside faydalandığımız isimler var. Dolayısıyla amaç hizmet etmekse bunun çok farklı yolları var." diye konuştu.

Doğrudan milletin iradesiyle gelinen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yerinin ayrı olduğunu vurgulayan Erdoğan, AK Parti'yi kurdukları günden beri hep milli iradenin ve onun tecelligahı olan Meclisin önemine ve üstünlüğüne işaret ettiklerini belirtti. Erdoğan, bunun için AK Parti'yi milletin kurduğunu, bugüne kadar verdikleri tüm mücadeleleri de millet için ve milletle yürüttüklerini söylediklerini aktararak, "Sizlerin, Mecliste AK Parti safında verdiğiniz mücadeleyi de işte bu çerçevede değerlendiriyor ve bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi. - "24 Haziran seçimleri herhangi bir seçim değildir" Her seçimin önemli olduğuna ama 24 Haziran seçimlerinin ise Türkiye için çok daha farklı bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, 2014 yılının Ağustos ayında ilk defa cumhurbaşkanının doğrudan milletin oylarıyla belirlendiğini hatırlattı. Erdoğan, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinin eski sistemin artık iyice tökezlemeye başladığının işaretleri olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ardından 15 Temmuz darbe girişimi hadisesini yaşadık. 15 Temmuz'dan sonra bu ülkede artık hiçbir şeyin eskisi gibi devam edemeyeceği bir kez daha ortaya çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle ülkemizde yönetim sistemini kökten değiştirmeye yönelik bir anayasa değişikliği yaptık ve bunu milletimizin takdirine sunduk.

16 Nisan'da milletimiz tarafından kabul ve tasdik edilen bu anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçme kararı aldık. Anayasa değişikliğine göre, seçimlerin 2019 Kasım'ında yapılması gerekiyordu, sizlerin de yakından takip ettiği sürecin sonunda 24 Haziran'da erken seçime gitme kararı aldık. Bu seçimle yeni yönetim sistemimiz de devreye girmiş olacak. Dolayısıyla 24 Haziran seçimleri herhangi bir seçim değildir." Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin aynı gün yapılacağını belirterek, bu seçimlerde ilk defa partilerin kendi aralarında ittifaklar kurarak, milletin karşısına çıkacaklarını anlattı. AK Parti'nin, MHP ve BBP'nin de desteklediği Cumhur İttifakı ile seçime gittiğinin altını çizen Erdoğan, "Buna karşılık ana muhalefet partisinin öncülüğünde ayrı bir ittifak kuruldu. Ayrıca herhangi bir ittifaka dahil olmadan seçime giden partiler de mevcut. Cumhur İttifakı, diğerlerinden farklı olarak şahsımı 'ortak cumhurbaşkanı' adayı olarak ilan etti. Diğer ittifaktaki her parti ise ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkardılar. Böylece bu ittifakın, ülkenin yönetiminde talip olmak için değil, taktik bir amaçla kurulduğu ortaya çıkmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tamamen hasbi bir şekilde çıkıyoruz" "Biz, her zaman olduğu gibi yine riyasız, hesapsız, kitapsız tamamen hasbi bir şekilde çıkıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhalefet partileri kendi içlerinde ve kendi aralarında o kadar çok alavere dalavereye girmiş durumdalar ki biz takip etmekte dahi zorlanıyoruz. Bir bakıyorsunuz milletvekilleri gidiyor geliyor, bir bakıyorsunuz başka adayların imza barajını aşabilmesi için teşkilatlar seferber oluyor, bir bakıyorsunuz listelerde olmadık isimlere yer veriliyor. Açıkçası bizim öyle alengirli işlere aklımız ermez. Bizim siyasetimiz, samimiyet siyasetidir, bunun için cumhurbaşkanı adaylığımızı vakitlice ilan ettik. İttifak içinde olduğumuz partilerle hangi şartlarda bir araya geldiğimizi milletimizle paylaştık. Önceki gün milletvekili aday listemizi de Yüksek Seçim Kuruluna teslim ettik. Bütün bunların ardından da 'Vakit Türkiye vaktidir; vakit birlik vaktidir' deyip, irade, erdem, cesaretle Türkiye'yi şahlandırmak için yola çıktık."

Cumartesi günü Erzurum ile mitinglere başladıklarını açıklayan Erdoğan, "Her gün bir veya iki ilde mitingimizi yapacak, ayrıca iftar programları ve televizyon programlarıyla seçimlere kadar durmadan çalışacağız." dedi. Erdoğan, aday listelerinin eksiği veya fazlasının olabileceğine de değinerek, "Ama şundan herkes emin olsun ki, milletimizin huzuruna mümkün olan en ideal kadroyla çıkmak için samimi bir gayret ortaya koyduk. Listeler açıklanana kadar elbette tatlı bir rekabet, yarış olmuştur. Pazartesi akşamından itibaren bütün bunlar geride kalmıştır. Bundan sonra herkese düşen görev, 24 Haziran'a kadar tüm gücüyle ve imkanlarıyla AK Parti çatısı altında çalışmaktır." diye konuştu. Salondaki milletvekillerine, "AK Parti'nin seçimlerdeki en büyük güçlerinden biri de sizlersiniz." şeklinde seslenen Erdoğan, "Geçmişte Meclis çatısı altında edindiğiniz tecrübeler, teşkilat çalışmaları konusundaki birikiminize, desteğinize ve katkınıza ihtiyacımız var." ifadesini kullandı. - "Herkes liyakat sahibidir"

Erdoğan, pazartesi günü Bosna Hersek dönüşü uçakta gazetecilerle yaptığı sohbetteki bazı ifadelerinin bir kısım kişilerce yanlış anlaşıldığını öğrendiğini aktardı. AK Parti'nin gerek bu listede yer alan, gerekse geçmiş seçimlerde aday gösterdiği herkesin liyakat sahibi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Öyle olmasa zaten partimizde görev alamazlar. Milletvekillerimizden beklentimiz, partimizi seçim çevrelerinde ve Mecliste en güçlü şekilde temsil etmeleridir. Seçim çevresiyle irtibatı zayıf, Mecliste herhangi bir varlık gösterememiş, üstelik de milletvekilliğinin asgari gereği olan komisyon ve genel kurul çalışmalarını dahi ihmal etmiş isimlerin durumunu elbette dikkate aldık. Ama her dönem bu yüzden liste dışı bıraktığımız isimlerin sayısı bir elin parmaklarını dahi geçmez. Bu tür istisnalar dışındaki her arkadaşımız, özellikle Allah ömür verdikçe beraber yol yürümek benim için bir şereftir, şereflerin en büyüğüdür. İşte bugün burada sizlerle olan birlikteliğimiz bunun en büyük ispatıdır. Rabbime bana sizler gibi yol, dava ve çalışma arkadaşları verdiği için hamdediyorum. İnşallah 24 Haziran'da seçilecek milletvekillerimizle de aynı şekilde mesai sarf edecek, milletimizle birlikte hizmet vereceğiz."