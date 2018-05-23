Erdoğan, eski milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde kurda yaşanan kısmi dalgalanma, kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir. Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüyen halen bu düzeyde bir büyüme eğilimini sürdüren bir ülkedir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi.
Konuşmasında, son günlerde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmayla ilgili görüşlerini de paylaşmak istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde, kurda yaşanan kısmi dalgalanma, kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir. Türkiye, geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüyen halen bu düzeyde bir büyüme eğilimini sürdüren bir ülkedir. İhracatımız nisan ayı sonu itibariyle 161 milyar doları geçti. Yıl sonunda 170 milyar doları aşacak görünüyor." diye konuştu.
Turizmde 40 milyonun üzerinde turist, 30 milyar doların üzerinde turizm geliri bekledikleri bereketli bir sezona adım attıklarına işaret eden Erdoğan, "Bankalarımız, Amerika'daki, Avrupa'daki muadil kuruluşlarının iki katı daha güçlü sermaye yeterlilik rasyosuna sahiptir. Kamu borçlarının yüzde 8,4 olan milli gelirimize oranı bakımından da gelişmiş ülkelerin çoğunun önündeyiz." ifadelerini kullandı.
Böyle bir ortamda Türkiye'deki döviz kurunun yükselmesinin sebeplerinin doğru tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Her şeyden önce kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir. Küresel düzeyde yaşanan bir sorundur." şeklinde konuştu.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin bu dalgalanmayı daha derinden hissettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ülkemizle ilgili uluslararası alanda eskiden beri var olan kimi olumsuz yaklaşımların etkisiyle bizim bu süreçten biraz daha fazla etkilendiğimiz de bir gerçektir. 15 Temmuz darbe girişiminden, terörle mücadele operasyonlarına, sınır ötesi harekatlarına kadar her konuda yalnız bırakılan ve haksız yere töhmet altına sokulan Türkiye, benzer bir durumla karşı karşıyadır. Bir kez daha söylüyorum; finans piyasalarındaki gelişmelerin, ekonomimizin gerçekleriyle bir ilgisi yoktur. Bununla birlikte ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı da yoktur.
Şahsım başta olmak üzere Başbakanımız ve ekonomi yönetimimizle gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi yönetimi içerisinde farklı düşünen arkadaşlarım da olabilir, onu da açık söylüyorum. Milletimizi huzursuz etmeye yönelik dedikodulara kimse itibar etmesin. Şu hususun herkes tarafından bilinmesini istiyorum, Türkiye olarak, makro finansal istikrarı önemsiyoruz. Seçimin hemen ardından enflasyonu indirmek ve cari açığı azaltmak için gereken tedbirleri bir defa kesinlikle çok daha farklı bir şekilde devreye sokacağız."
"Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara da sahibiz" ifadesini kullanan Erdoğan, ekonomi ile ilgili farklı görüşlerin tartışılmasının başka, serbest piyasa kuralları ve kurumlarının işleyişinin ise daha farklı bir şey olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Türkiye, serbest piyasa ekonomisini tüm kurallarıyla ve kurumlarıyla uygulayan bir ülkedir. Bugün olduğu gibi yeni yönetim sisteminde de para politikalarında küresel yönetişim ilkelerine bağlı kalmayı sürdüreceğiz ama küresel yönetişim biçimlerinin de ülkemizi bitirmesine müsaade etmeyeceğiz, onu da açıkça söylüyorum. Özellikle mali disiplinin süreceğinden ve finansal istikrarın gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ben tüm halkıma tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, lütfen kendi yerli paranızı dövize değişmeyin. Yerli paramızla hareket etmeye devam edelim. Millilik budur, yerlilik budur, vatanseverlik budur. Eğer buna sahip çıkarsak bilesiniz ki yarınlar bizim için çok daha farklı olacaktır. Bugüne kadar pek çok badireyi atlatmış olan Türkiye Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu meselenin de üstesinden gelecektir."
- "Bizim sizinle gönül bağımız asla kopmaz"
AK Parti'li olmanın kolay olmadığını ve bu sıfatı taşımaya talip olmanın vesayetle mücadeleye azmetmek demek olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu sıfatı üstlendiğimizde bölgemizde PKK'sından FETO'suna kadar, DEAŞ'ına kadar ne kadar terör örgütü varsa hepsinin karşısına çıkmayı göze aldık demektir. Bu sıfatla dışarıya yöneldiğimizde 'one minute'den başlayıp 'dünya 5'ten büyüktür' itirazına kadar bütün bunlar koca bir yükü üstlendik demektir. Bu sıfatla yola çıktığımızda Türkiye'yi cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların üç kat, beş kat, on kat fazla hizmetle tanıştırmaya ahdettik demektir. Bu sıfata bir defa sahip olduğumuzda durmak yok yola devam misali ülkeye ve millete hizmet yolculuğunuz hiç bitmeyecek demektir. Sizler AK Parti'li olmuş ve bu sıfatı bir daha çıkarmamacasına yüreğine nakşetmiş kardeşlerimizsiniz. Onun için nerede olursanız olun bizim sizinle gönül bağımız asla kopmaz."
Merhum Neşet Ertaş'ın, "Gönül dağı yağmur, boran olunca, akar can özümden sel gizli gizli, bir tenhada can cananı bulunca, sinemi yaralar dil gizli gizli. Dost elinden gel olmazsa varılmaz, rızasız bahçenin gülü derilmez, gönülden gönüle gider yol gizli gizli" şeklindeki dizelerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Evet, bizim gönüllerimiz arasındaki o yol Allah'ın izniyle hiçbir zaman kapanmayacak. AK Parti'nin mücadelesi Türkiye'nin mücadelesidir, öyle ki AK Parti'nin kaderi ile Türkiye'nin kaderi adeta özdeş hale gelmiştir. Bunun için Türkiye'ye saldıranların öncelikli hedefi AK Parti oluyor. Şu anda yapılan da şurada bir ay var, Türkiye'de AK Parti'yi nasıl sindiririz budur, hatta Erdoğan'ı nasıl sindiririz, budur.
Sizlerden AK Parti'ye değil, ülkenize sahip çıkmanızı, milletimize sahip çıkmanızı, evlatlarınızın geleceğine sahip çıkmanızı istiyorum. 24 Haziran bu bakımdan tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye'nin 16 yıllık kazanımlarına saldıranlara, geleceğini karartmak isteyenlere hep birlikte fırsat vermeyeceğiz. Bunun yolu seçimlere kadar sahayı karış karış dolaşmaktan, milletimizin kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaktan, gönüller kazanmaktan geçiyor."
Katılımcılara "Sizleri sahada hep beraber görmek istiyorum" diye seslenen Erdoğan, "Unutmayınız, 24 Haziran'dan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hayata geçirdiğimizde ülkemizi birlikte yöneteceğiz ama bunun için önce 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanlığında, hem milletvekilliğinde çok iyi bir netice elde etmemiz gerekiyor. Gayretiniz, fedakarlığınız, katkınız, muhabbetiniz, sevginiz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Tüm katılımcıların ramazanı şerifini tebrik eden Erdoğan, katılımcılara çalışmalarında başarılar diledi.
(Bitti)
Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!
ABD Başkanı Donald Trump'a kötü haber!
Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi
Batman-Ankara uçağının kalkışı sırasında yıldırım düştü
Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!
AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek
Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Havalar nasıl olacak?
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum