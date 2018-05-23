Erdoğan, eski milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde kurda yaşanan kısmi dalgalanma, kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir. Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüyen halen bu düzeyde bir büyüme eğilimini sürdüren bir ülkedir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi. Konuşmasında, son günlerde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmayla ilgili görüşlerini de paylaşmak istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde, kurda yaşanan kısmi dalgalanma, kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir. Türkiye, geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüyen halen bu düzeyde bir büyüme eğilimini sürdüren bir ülkedir. İhracatımız nisan ayı sonu itibariyle 161 milyar doları geçti. Yıl sonunda 170 milyar doları aşacak görünüyor." diye konuştu. Turizmde 40 milyonun üzerinde turist, 30 milyar doların üzerinde turizm geliri bekledikleri bereketli bir sezona adım attıklarına işaret eden Erdoğan, "Bankalarımız, Amerika'daki, Avrupa'daki muadil kuruluşlarının iki katı daha güçlü sermaye yeterlilik rasyosuna sahiptir. Kamu borçlarının yüzde 8,4 olan milli gelirimize oranı bakımından da gelişmiş ülkelerin çoğunun önündeyiz." ifadelerini kullandı.

Böyle bir ortamda Türkiye'deki döviz kurunun yükselmesinin sebeplerinin doğru tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Her şeyden önce kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir. Küresel düzeyde yaşanan bir sorundur." şeklinde konuştu. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin bu dalgalanmayı daha derinden hissettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülkemizle ilgili uluslararası alanda eskiden beri var olan kimi olumsuz yaklaşımların etkisiyle bizim bu süreçten biraz daha fazla etkilendiğimiz de bir gerçektir. 15 Temmuz darbe girişiminden, terörle mücadele operasyonlarına, sınır ötesi harekatlarına kadar her konuda yalnız bırakılan ve haksız yere töhmet altına sokulan Türkiye, benzer bir durumla karşı karşıyadır. Bir kez daha söylüyorum; finans piyasalarındaki gelişmelerin, ekonomimizin gerçekleriyle bir ilgisi yoktur. Bununla birlikte ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı da yoktur. Şahsım başta olmak üzere Başbakanımız ve ekonomi yönetimimizle gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi yönetimi içerisinde farklı düşünen arkadaşlarım da olabilir, onu da açık söylüyorum. Milletimizi huzursuz etmeye yönelik dedikodulara kimse itibar etmesin. Şu hususun herkes tarafından bilinmesini istiyorum, Türkiye olarak, makro finansal istikrarı önemsiyoruz. Seçimin hemen ardından enflasyonu indirmek ve cari açığı azaltmak için gereken tedbirleri bir defa kesinlikle çok daha farklı bir şekilde devreye sokacağız."

"Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara da sahibiz" ifadesini kullanan Erdoğan, ekonomi ile ilgili farklı görüşlerin tartışılmasının başka, serbest piyasa kuralları ve kurumlarının işleyişinin ise daha farklı bir şey olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Türkiye, serbest piyasa ekonomisini tüm kurallarıyla ve kurumlarıyla uygulayan bir ülkedir. Bugün olduğu gibi yeni yönetim sisteminde de para politikalarında küresel yönetişim ilkelerine bağlı kalmayı sürdüreceğiz ama küresel yönetişim biçimlerinin de ülkemizi bitirmesine müsaade etmeyeceğiz, onu da açıkça söylüyorum. Özellikle mali disiplinin süreceğinden ve finansal istikrarın gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ben tüm halkıma tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, lütfen kendi yerli paranızı dövize değişmeyin. Yerli paramızla hareket etmeye devam edelim. Millilik budur, yerlilik budur, vatanseverlik budur. Eğer buna sahip çıkarsak bilesiniz ki yarınlar bizim için çok daha farklı olacaktır. Bugüne kadar pek çok badireyi atlatmış olan Türkiye Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu meselenin de üstesinden gelecektir."

- "Bizim sizinle gönül bağımız asla kopmaz" AK Parti'li olmanın kolay olmadığını ve bu sıfatı taşımaya talip olmanın vesayetle mücadeleye azmetmek demek olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu sıfatı üstlendiğimizde bölgemizde PKK'sından FETO'suna kadar, DEAŞ'ına kadar ne kadar terör örgütü varsa hepsinin karşısına çıkmayı göze aldık demektir. Bu sıfatla dışarıya yöneldiğimizde 'one minute'den başlayıp 'dünya 5'ten büyüktür' itirazına kadar bütün bunlar koca bir yükü üstlendik demektir. Bu sıfatla yola çıktığımızda Türkiye'yi cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların üç kat, beş kat, on kat fazla hizmetle tanıştırmaya ahdettik demektir. Bu sıfata bir defa sahip olduğumuzda durmak yok yola devam misali ülkeye ve millete hizmet yolculuğunuz hiç bitmeyecek demektir. Sizler AK Parti'li olmuş ve bu sıfatı bir daha çıkarmamacasına yüreğine nakşetmiş kardeşlerimizsiniz. Onun için nerede olursanız olun bizim sizinle gönül bağımız asla kopmaz." Merhum Neşet Ertaş'ın, "Gönül dağı yağmur, boran olunca, akar can özümden sel gizli gizli, bir tenhada can cananı bulunca, sinemi yaralar dil gizli gizli. Dost elinden gel olmazsa varılmaz, rızasız bahçenin gülü derilmez, gönülden gönüle gider yol gizli gizli" şeklindeki dizelerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: