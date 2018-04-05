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Erdoğan, Eskişehir'deki silahlı saldırıyla ilgili Saraç'tan bilgi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin YÖK Başkanı Prof.Dr. Saraç'tan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’tan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Başkanı Saraç'ı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan'ın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucunda 4 akademisyenin hayatını kaybettiği olayla ilgili YÖK Başkanı Saraç'tan bilgi aldığı kaydedildi.

Dehşet verici saldırıdan ve can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hayatını kaybeden akademisyenlere Allah'tan rahmet dilediği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'deki silahlı saldırı YÖK Başkanı Yekta Saraç

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