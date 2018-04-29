İhsan YALÇIN-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz. Ey 15 milletvekili bak karıştırma ha. Siz Çanakkale'deki 15 değilsiniz. Siz iradenizi satanlardansınız. Onları da lekelediniz" dedi.

"TANKLARI GÖRÜNCE SIVIŞIP KAÇAN KORKARLAR DA VARDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, CHP'ye sert eleştirilerde bulundu Erdoğan, " 92 yıllık siyasi hayatımızda milletin emanetini canı pahasına koruyan kahramanlar olduğu gibi darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkarlar da vardı. Ülkenin bekası için kurşun yağmuru altında kenetlenen olduğu gibi ülkenin düşmanlarına yancılık yapmayı siyaset zanneden muhterislere de rastladık. Siyasi geçmişimiz erdemli siyaset yapanlarla ahlaksız, ilkesiz siyasetçilerin mücadele sahası olmuştur. Bu iki anlayış birbirleriyle mücadele etmiştir" diye konuştu.