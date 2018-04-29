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Erdoğan: "Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz?" 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 12:55 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz.

İhsan YALÇIN-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)
CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz. Ey 15 milletvekili bak karıştırma ha. Siz Çanakkale'deki 15 değilsiniz. Siz iradenizi satanlardansınız. Onları da lekelediniz" dedi.

"TANKLARI GÖRÜNCE SIVIŞIP KAÇAN KORKARLAR DA VARDI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, CHP'ye sert eleştirilerde bulundu Erdoğan, " 92 yıllık siyasi hayatımızda milletin emanetini canı pahasına koruyan kahramanlar olduğu gibi darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkarlar da vardı. Ülkenin bekası için kurşun yağmuru altında kenetlenen olduğu gibi ülkenin düşmanlarına yancılık yapmayı siyaset zanneden muhterislere de rastladık. Siyasi geçmişimiz erdemli siyaset yapanlarla ahlaksız, ilkesiz siyasetçilerin mücadele sahası olmuştur. Bu iki anlayış birbirleriyle mücadele etmiştir" diye konuştu.

"EY 15 MİLLETVEKİLİ YAV SİZ İRADENİZİ NASIL OLUYORDA BU KADAR UCUZA SATIYORSUNUZ"
"Bugün Türkiye'nin ana muhalefet partisi sıfatını taşıyan CHP maalesef bu kötü örneğin temsilcisi olmayı kimseye bırakmamıştır" diyen Erdoğan, " 40 sene geçmesine rağmen eski alışkanlıklardan kurtulamadığını gördük. Bugün de CHP, siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. CHP milletin kendi adına emanet verdiği iradeleri, pazara çıkardığı vekillerle gençlere kötü örnek oluyor. Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz. Ey 15 milletvekili bak karıştırma ha. Siz Çanakkale'deki 15 değilsiniz. Siz iradenizi satanlardansınız. Onları da lekelediniz. Ve siz, size oy veren milletin iradesine saygısızlık yaptınız. Size bay Kemal talimat verdi diye yerine getirdiyseniz bu şahsiyetsizliktir. Yok demektir. Siz bu noktada 'sayın bay Kemal bizim irademizi satın alamazsınız. Bu yetkiyi bize farklı istikamette kullandıramazsınız' demeliydiniz. Ama yazık oldu. Gittiniz. Sözde partinizin koltuklarına bile oturamadınız. Çünkü sizin asli koltuğunuz müsaade etmiyordu. Bunları da yaşadık. Şimdi CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Bunları sandığa gömmeye var mısınız? diye dedi.

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