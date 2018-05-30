- ERDOĞAN,  EYİCE VE ÇATAKLI'NIN CENAZE TÖRENLERİNE KATILDI

"BURAYA GÖMÜLMEK İSTİYORDU"

Tören öncesi avludaki bir kedi Eyice'nin tabutunun önünde görüldü. Eyice'nin torunu Gülüm Eyice, dedesinin kedileri çok sevdiğini ve bir dönem beslediğini söyledi. Gülüm Eyice, dedesinin son arzusu olan hazireye defnindeki yardımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye için dünya için çok kıymetli bir insandı. Çok kıymetli eserleri vardı. Umarız arkadan gelen insanlar da gençlerimiz de onun eserlerinden yararlanır. Tarihimize sahip çıkmada en az onun kadar hassas olurlar. Buraya gömülmek istiyordu. Fatih'te olmak istiyordu. Zaten ortaokuldan itibaren büyükbabamın çocukluğunun başladığı yerler burası. Sur içi İstanbul onun için çok kıymetliydi. Biz de son arzusunu yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sayın Halil İnalcık da burada zaten, iki kıymetli insan, diğerlerinin yanına yerleşiyor. Bu bizim için ailemiz için çok büyük bir mutluluk" dedi.

"BABAM OLDUĞU İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Kızı Gülsen Eyice de "Gerçekten Türkiye'ye ve dünyaya çok değerli eserler bırakmış bir insan. Babam olduğu için gurur duyuyorum. Ama son nefesine kadar , son görevine kadar yanındayım. Mekanı cennet olsun. Şu anda annemin yanına gitti. Sağ olun çok güzel bir günde Cumhurbaşkanımın sayesinde böyle bir günü yaşıyorum" diye konuştu.