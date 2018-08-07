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Almanya duyurdu! Erdoğan, Eylül ayı sonunda Almanya'ya gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 18:07 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 28-29 Eylül'de Almanya'da olacak.

Almanya duyurdu! Erdoğan, Eylül ayı sonunda Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceği açıklandı. Almanya Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın 28-29 Eylül'de ülkeyi ziyaret edeceğini duyurdu.

Ayrıntılar gelecek...

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