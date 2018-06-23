Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve parlamento seçimi çalışmaları kapsamında son mitingini Eyüpsultan'da yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Eyüp Sultan Camii içinde bulunan Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti. Yaklaşık bir saat burada kalan Erdoğan'a girişte ve çıkışta vatandaşlar ilgi gösterdi.
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