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Erdoğan: "FETÖ'cü taktiklerle Pensilvanya'dan aldığınız akıllarla vatandaşlarımızın aklını çelebileceğinizi zannetmek, tamamen beyhude bir uğraştır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 18:44 | Son Güncelleme

Erdoğan: "FETÖ'cü taktiklerle Pensilvanya'dan aldığınız akıllarla vatandaşlarımızın aklını çelebileceğinizi zannetmek, tamamen beyhude bir uğraştır."


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