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Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 00:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ramazan bayramı münasebetiyle gerçekleşen görüşmede, Filistin konusundaki son gelişmeler de ele alındı. İki lider, Filistin halkı için koruma talep eden kararın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmesinin önemli bir gelişme olduğuna işaret etti.

BM Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin vetosuna takılan kararın BM Genel Kurulunda kabul edildiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistinlilerin haklı davalarının daima destekçisi olacağını vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Filistin konusundaki duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve onun şahsında tüm Türk halkına müteşekkir olduklarını belirtti.

Erdoğan ve Abbas, Ramazan Bayramı'nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

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