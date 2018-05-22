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Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü (Yeniden) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 18:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bugün telefonda görüştü.  Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin Devlet Başkanı Abbas’a geçmiş olsun dileklerini ilettiği görüşmede Filistin’le ilgili son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin Devlet Başkanı Abbas’a geçmiş olsun dileklerini ilettiği görüşmede Filistin’le ilgili son gelişmeler ele alındı. Abbas’a sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı ve sonuç bildirgesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İki lider, başarılı geçen İİT zirvesinin İslam ülkelerinin ortak tavır sergilemeleri açısından da önemli olduğuna işaret ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD’nin İsrail’deki Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıması ve İsrail’in Gazze’de masum göstericileri katletmesiyle gerçekleştirilen ihlalleri Birleşmiş Milletler’e taşıma konusundaki kararlılıklarını vurguladılar. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinlilerin haklı davalarına desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsında tüm Türkiye’ye müteşekkir olduklarını da belirtti.

ANKARA (DHA)

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